Fermierii solicită o întâlnire de urgență cu Diana Buzoianu. Ce schimbări cer pentru reducerea birocrației

Fermierii din cadrul Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC) solicită organizarea de urgență a unei întâlniri cu ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pentru discutarea modificărilor legislative aflate în consultare publică. Organizațiile reclamă întârzieri de luni de zile la emiterea avizelor și autorizațiilor necesare desfășurării activităților agricole. Reprezentanții sectorului cer simplificarea și digitalizarea procedurilor administrative, susținând că actualul sistem generează blocaje și costuri suplimentare pentru exploatațiile agricole.

Fermierii reuniți în Alianța pentru Agricultură și Cooperare au transmis o scrisoare deschisă ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în care solicită organizarea, în regim de urgență, a unei întâlniri tehnice privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea actelor normative din domeniul protecției mediului, publicat în transparență decizională la 14 iulie 2026.

Organizațiile din agricultură susțin că perioada de consultare publică trebuie valorificată pentru discutarea impactului pe care noile reglementări îl pot avea asupra fermelor și asupra activităților economice din mediul rural. Totodată, acestea solicită ca la discuții să participe atât reprezentanții Ministerului Mediului, cât și cei ai Ministerului Agriculturii, împreună cu instituțiile aflate în subordinea celor două ministere.

„Vă solicităm, în consecinţă, organizarea în format fizic cel puţin a unei întâlniri tehnice de lucru coordonată de dumneavoastră, cât mai rapid posibil, unde să clarificăm aspectele ce ţin de sectorul agricol, în interiorul perioadei de consultare publică, la care să fie invitaţi atât secretarii de stat, directorii de specialitate, instituţii din subordinea MMAP şi domnul ministru Barna Tanczos, secretarii de stat de resort şi directorii de specialitate din MADR”, se precizează în scrisoarea deschisă.

Reprezentanții AAC afirmă că actualele proceduri administrative sunt excesiv de birocratice și conduc la întârzieri semnificative în emiterea avizelor de mediu, a autorizațiilor și a documentelor privind gospodărirea apelor. În opinia acestora, termenele de procesare depășesc frecvent perioada de valabilitate a documentelor, ceea ce afectează activitatea fermierilor.

Organizațiile susțin că procedurile ar trebui simplificate, iar procesul de reavizare anuală să fie redus pentru activitățile care nu au suferit modificări tehnologice ce ar putea influența condițiile deja stabilite prin autorizațiile existente. De asemenea, acestea propun introducerea unui sistem de notificare înainte de expirarea documentelor, precum și accelerarea procesului de digitalizare.

„Perioada de emitere a actelor de reglementare (aviz/autorizaţie de mediu, gospodărire a apelor) este foarte mare datorită complexului birocratic, a procedurilor de mediu care îngreunează şi măresc timpii de emitere a acestor acte precum şi termenul de valabilitate foarte scurt. Este o procedură excesiv de birocratică, se cer informaţii care nu ajută pe nimeni, durează mult, se ajunge în situaţii când se depune documentaţia în martie, se verifică, aprobă şi acordă după 4-6 luni, în această perioadă beneficiarii funcţionând cu autorizaţie expirată minimum 3 luni, acest aspect având un impact de blocaj atât asupra funcţionarilor responsabili cât şi beneficiarilor şi desfăşurării normale a activităţii economice”, se arată în scrisoarea deschisă.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare avertizează că proiectul legislativ, în forma actuală, poate genera conflicte între mediul urban și cel rural sau între dezvoltatorii imobiliari și exploatațiile agricole, în condițiile în care legislația este interpretată diferit în teritoriu.

Reprezentanții fermierilor consideră că, pe lângă componenta de sancționare, actul normativ trebuie să includă prevederi clare care să prevină interpretările abuzive și să reducă numărul litigiilor și al procedurilor administrative inutile.

„Şi acest proiect, precum şi altele în trecut, pot alimenta unele stări conflictuale între urban şi rural sau între dezvoltatorii imobiliari şi exploataţiile agricole, stări conflictuale apărute ca urmare a nerespectării legislaţiei în vigoare. Pentru aceste motive, pe lângă caracterul punitiv al actului normativ trebuie avut în vedere şi efectul şicanator pe care îl poate avea, generând în sarcina fermierilor activităţi şi costuri de pregătire a apărărilor care nu sunt necesare în mod real”, se arată în document.

Organizațiile solicită, de asemenea, clarificarea și transparentizarea obligațiilor legale, astfel încât prevederile să fie formulate fără echivoc și să elimine interpretările diferite la nivel local.

„Totodată trebuie avut în vedere clarificarea, transparentizarea, prezentarea într-un mod clar, concis, fără echivoc, care să prevină interpretări neunitare şi abuzive în teritoriu, sancţiuni, crearea de dosare penale şi acolo unde nu este cazul”, susţin fermierii.

În același timp, reprezentanții Alianței subliniază că susțin obiectivele de protecție a mediului și respectarea legislației europene, însă consideră că acestea trebuie aplicate prin reguli predictibile și proporționale, fără sancțiuni excesive pentru exploatațiile agricole.

„Susţinem obiectivele de protecţie a mediului asumate de România. Şi admitem că ţara noastră trebuie să respecte legislaţia europeană şi obiectivele de protecţie a mediului, asigurând în acelaşi timp reguli clare, previzibile şi proporţionale pentru fermieri şi pentru comunităţile rurale, dar fără ca acest proces să genereze sancţiuni disproporţionate”, arată reprezentanţii AAC.

Scrisoarea deschisă este semnată de Federația Națională PRO AGRO, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Uniunea Națională de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) și Asociația Forța Fermierilor (AFF).