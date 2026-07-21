Primul centru mare pentru deșeuri a fost inaugurat la Cluj. Ce reguli trebuie să respecte cei care îl folosesc

Primul centru mare de colectare prin aport voluntar pentru deșeuri din România a fost inaugurat luni, la Cluj-Napoca, în prezența ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu. Noua infrastructură permite predarea gratuită a mai multor categorii de deșeuri care nu pot fi ridicate prin sistemul obișnuit de colectare. Investiția a fost realizată prin PNRR, iar autoritățile anunță că alte 12 centre similare vor fi construite în marile orașe ale țării.

Primul Centru Mare de Colectare prin Aport Voluntar (CAV) din România a fost inaugurat luni, la Cluj-Napoca, pe o suprafață de 1,4 hectare. Proiectul a fost deschis în prezența ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu, și reprezintă primul dintre cele 13 centre de acest tip care vor fi construite la nivel național prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noua facilitate este destinată colectării separate a deșeurilor care nu pot fi preluate prin sistemul „door-to-door”, oferind populației o soluție pentru eliminarea unor categorii speciale de deșeuri provenite din gospodării.

„Acest centru rezolvă exact problemele care le-au dat bătăi de cap cetăţenilor ani de zile. Unde aruncăm salteaua veche, anvelopele, molozul din renovări, mobila sau frigiderul stricat? De astăzi, clujenii au o destinaţie clară, modernă şi civilizată, care aduce economii şi resurse pentru economia locală, deoarece deşeurile din lemn, metal, plastic sau hârtie aduse aici reintră în circuitul economic local ca materie primă secundară”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul interimar al Mediului a precizat că investițiile vor continua și în perioada următoare, menționând că prin PNRR vor fi finalizate, în lunile următoare, sute de centre mici de colectare prin aport voluntar în întreaga țară, scrie actualdecluj.ro.

Ministerul Mediului arată că infrastructura centrului se întinde pe 14.000 de metri pătrați și include platforme betonate, containere specializate pentru diferite tipuri de deșeuri, un laborator de analize chimice, spații administrative, o cameră frigorifică destinată depozitării cadavrelor de animale și un cântar de mare tonaj utilizat pentru monitorizarea fluxurilor de deșeuri.

Potrivit ministerului, centrul inaugurat la Cluj este primul dintre cele 13 care vor fi construite prin Administrația Fondului pentru Mediu în municipii precum București, Craiova, Brașov, Constanța, Iași, Sibiu și Buzău.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că persoanele cu domiciliul în municipiu pot preda gratuit deșeurile provenite din gospodării care nu sunt colectate prin sistemul obișnuit „din poartă în poartă”.

Accesul este permis numai pe baza cărții de identitate și în prezența personalului operatorului. La intrarea în centru, deșeurile sunt cântărite, iar utilizatorii primesc indicații privind containerul în care trebuie depozitate.

În incinta centrului pot intra autoturisme, furgonete și autoutilitare cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, inclusiv vehicule cu remorcă utilizate pentru transportul deșeurilor.

Printre categoriile acceptate se numără hârtia și cartonul, ambalajele și obiectele din plastic, sticla, geamurile și oglinzile, obiectele din metal și lemn, hainele, textilele și încălțămintea, mobilierul, saltelele și covoarele, echipamentele electrice și electrocasnice, anvelopele și bateriile auto, obiectele ceramice și sanitare, medicamentele expirate, deșeurile vegetale, deșeurile rezultate din lucrări individuale de renovare sau demolare, recipientele cu reziduuri de vopsele, adezivi sau uleiuri, precum și cadavrele animalelor mici de casă ori de curte.

Pentru anumite categorii sunt stabilite limite de predare. Astfel, fiecare gospodărie poate aduce maximum doi metri cubi de deșeuri din construcții pe zi și cel mult zece metri cubi pe an. În cazul deșeurilor vegetale, limita este de un metru cub pe zi și zece metri cubi anual.

Programul centrului diferă în funcție de sezon. În perioada aprilie-septembrie, acesta este deschis de luni până vineri între orele 12:00 și 20:00, iar sâmbăta între 09:00 și 15:00. În intervalul octombrie-martie, programul este de luni până vineri între 10:00 și 18:00, iar sâmbăta între 09:00 și 15:00.

Autoritățile precizează că toate deșeurile trebuie predate separat, în stare uscată și fără materiale contaminante. Deșeurile periculoase trebuie transportate în recipiente închise ermetic, fără risc de scurgeri.

Nu sunt acceptate deșeurile municipale amestecate, resturile alimentare, materialele care conțin azbest, deșeurile explozive sau inflamabile, deșeurile medicale infecțioase, cele radioactive, deșeurile industriale periculoase și deșeurile provenite de la agenți economici. Operatorul își rezervă dreptul de a refuza deșeurile nesortate, contaminate, neconforme sau pe cele care depășesc capacitatea temporară de stocare a centrului.

Emil Boc a precizat că investiția a fost realizată de Primăria Cluj-Napoca prin PNRR, valoarea contractului pentru execuția lucrărilor și dotarea centrului fiind de 29.696.074,21 lei, cu TVA inclus. Lucrările au fost executate de asocierea Nord Conforest SA – Best Tools Company SRL, iar administrarea centrului este asigurată de Domeniul Public Napoca SA.