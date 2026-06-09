Se schimbă regulile pentru gunoi. Ce trebuie să facă cei care locuiesc la bloc sau curte. Termen până pe 19 iunie

RER Vest și Primăria Oradea desfășoară o nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, programată să se deruleze până pe 19 iunie. Intervențiile sunt realizate la solicitarea locuitorilor, pe baza unei comenzi telefonice, în urma căreia sunt stabilite ziua, ora și locul ridicării. Inițiativa face parte din serviciile de salubrizare dedicate gestionării deșeurilor care nu pot fi preluate prin colectarea obișnuită.

Potrivit m.ebihoreanul.ro, ridicarea se face de la domiciliul beneficiarilor, conform regulilor de salubrizare stabilite la nivel local. După efectuarea programării, o echipă a operatorului de salubritate se deplasează la adresa indicată și preia deșeurile de la limita proprietății.

Procedura este organizată astfel încât colectarea să fie realizată într-un mod controlat și coordonat, fără a necesita deplasarea cetățenilor către puncte fixe de colectare.

Pentru programări, orădenii au la dispoziție numărul de telefon 0751-306.526, activ exclusiv pe durata campaniei. Linia este disponibilă de luni până vineri, între orele 9-15. După stabilirea programării, locuitorii sunt informați cu privire la momentul exact al ridicării deșeurilor.

RER Vest transmite că deșeurile sunt ridicate de la limita de proprietate, în ziua comunicată în prealabil de operator. Locuitorii sunt rugați să scoată deșeurile în fața locuinței sau a blocului la ora stabilită, astfel încât procesul de colectare să se desfășoare fără întârzieri.

Organizarea are ca scop eficientizarea intervențiilor și menținerea unui flux constant al solicitărilor. Deșeurile voluminoase includ obiecte care depășesc capacitatea recipientelor obișnuite de colectare.

În această categorie intră saltelele, piesele de mobilier dezasamblate, bucăți de parchet, lambriuri, grinzi, precum și obiecte sanitare fără instalații, cum ar fi vase de toaletă, chiuvete sau căzi, alături de calorifere, covoare și carpete.

Sunt acceptate și deșeuri periculoase, precum ambalaje contaminate cu substanțe periculoase, materiale de lustruire, echipamente de protecție contaminate, vopsele, cerneluri, adezivi, rășini, baterii și acumulatori, solvenți, acizi, alcali, uleiuri și grăsimi necomestibile, detergenți cu conținut periculos, pesticide, deșeuri de lemn contaminate, spray-uri de vopsea, dar și resturi de vopsele și lacuri pe bază de solvenți organici.