Se schimbă regulile pentru televizoarele vechi. Ce opțiuni au proprietarii în 2026

Ai un televizor vechi pe care îl ții de ani de zile într-un colț al casei și nu știi ce să faci cu el? Puțini români cunosc faptul că televizoarele vechi pot fi reciclate gratuit sau chiar valorificate prin programe speciale. Află unde le poți preda și ce beneficii poți obține.

Unde se pot recicla televizoarele vechi?

În practică, orice aparat scos definitiv din uz, care nu mai este utilizat de proprietar sau care a fost înlocuit cu unul nou, intră în categoria echipamentelor ce trebuie reciclate. Cu toate acestea, multe televizoare sunt păstrate ani de zile în locuințe, deși nu mai sunt folosite, deoarece proprietarii nu cunosc modalitățile prin care le pot preda spre reciclare.

Televizoarele vechi nu trebuie aruncate la gunoi și nici abandonate lângă deșeurile menajere. Acestea fac parte din categoria deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), care necesită colectare și reciclare separată. Gestionarea lor corespunzătoare este importantă atât pentru protecția mediului, cât și pentru recuperarea materialelor valoroase pe care le conțin.

Structura unui televizor include numeroase materiale ce pot fi recuperate și reutilizate în industrie, precum sticla, plasticul, fierul, aluminiul și cuprul. În același timp, anumite componente pot deveni periculoase dacă ajung în natură sau în depozite de deșeuri neconforme. Situația este și mai delicată în cazul televizoarelor vechi cu tub catodic, care conțin materiale și componente ce necesită tratamente speciale. Atunci când aceste echipamente sunt abandonate sau deteriorate necontrolat, substanțele din interior pot polua solul și apa, iar materialele reutilizabile se pierd definitiv.

Procesul de reciclare începe prin colectarea și transportarea televizorului către o unitate autorizată. Acolo, aparatul este dezasamblat, iar componentele sunt separate în funcție de tipul materialului. Sticla este direcționată către fluxuri dedicate de reciclare, metalele sunt recuperate și reintroduse în procesele industriale, iar plasticul este prelucrat pentru a deveni materie primă pentru alte produse.

Importanța reciclării televizoarelor este evidențiată și de volumele semnificative de materiale care pot fi recuperate. Potrivit datelor furnizate de operatorii din domeniu, reciclarea a 10.000 de televizoare permite recuperarea a aproximativ 130 de tone de sticlă, 30 de tone de plastic, 25 de tone de fier și 10 tone de cupru. Aceste resurse pot fi reintroduse în circuitul economic, reducând astfel necesitatea exploatării unor noi resurse naturale.

Persoanele care doresc să renunțe la un televizor vechi au la dispoziție mai multe soluții. În România există o rețea extinsă de puncte de colectare DEEE, administrate de organizații specializate, iar numeroase primării organizează periodic campanii dedicate colectării deșeurilor electrice și electronice. De asemenea, operatorii de salubritate oferă servicii special concepute pentru astfel de echipamente.

În marile orașe funcționează și centre permanente de colectare unde televizoarele pot fi predate gratuit. Pentru aparatele voluminoase, mulți operatori pun la dispoziție servicii de ridicare direct de la domiciliu, eliminând astfel dificultățile legate de transportul unui televizor greu până la un centru de colectare. Astfel, reciclarea unui televizor vechi devine un proces simplu, accesibil și benefic atât pentru mediu, cât și pentru economie.

Nu toate televizoarele vechi trebuie trimise imediat la reciclare. Atunci când aparatul este încă funcțional, reutilizarea reprezintă adesea cea mai bună opțiune. Principiile economiei circulare încurajează prelungirea duratei de utilizare a produselor atât timp cât acestea pot fi folosite în siguranță, contribuind astfel la reducerea consumului de resurse și a cantității de deșeuri generate.

Una dintre cele mai simple soluții este donarea. Numeroase familii, centre sociale, cămine, organizații caritabile sau instituții locale pot beneficia de un televizor funcțional, chiar dacă acesta nu mai reprezintă un model de ultimă generație. De multe ori, un aparat considerat depășit de proprietar poate răspunde perfect nevoilor unei alte persoane sau organizații.

O alternativă la fel de practică este vânzarea prin intermediul platformelor de anunțuri online. Există în continuare o cerere constantă pentru televizoarele mai vechi, mai ales pentru utilizarea lor în case de vacanță, garsoniere, dormitoare, spații comerciale sau alte locații în care nu este necesară cea mai nouă tehnologie disponibilă pe piață.

În practică, multe televizoare LCD și LED își păstrează utilitatea chiar și după ce proprietarii aleg să le înlocuiască. Acestea pot fi transformate în monitoare pentru calculatoare, ecrane pentru sisteme de supraveghere video, panouri de afișaj sau componente ale unor sisteme multimedia pentru locuință. Astfel, durata lor de viață poate fi extinsă considerabil înainte de a deveni deșeuri electronice.

Reciclarea devine soluția recomandată abia atunci când televizorul nu mai poate fi utilizat, reparat, vândut sau donat. Reutilizarea este considerată întotdeauna preferabilă transformării directe a produsului în deșeu, deoarece prelungește perioada de folosire a echipamentului și reduce necesarul de resurse pentru fabricarea unor produse noi.

Pentru persoanele care doresc să înlocuiască un televizor vechi cu unul nou, piața de electronice din România oferă periodic programe de buy-back și campanii de tip „Rabla pentru electronice”, organizate de marii retaileri. Aceste programe funcționează după un mecanism simplu: clientul achiziționează un televizor nou și predă vechiul aparat comerciantului, primind în schimb o reducere directă, un voucher sau un bonus aplicat la noua achiziție. Echipamentul predat este apoi direcționat către fluxuri autorizate de reciclare.

În ultimii ani, astfel de campanii au fost derulate de retaileri importanți precum Altex și Media Galaxy. În anumite perioade promoționale, clienții au putut beneficia de reduceri semnificative la televizoare noi prin predarea unui aparat vechi, indiferent de marcă sau de starea acestuia.

Pe lângă aceste campanii speciale, comercianții au obligația de a respecta principiul colectării „unu la unu”. Acest sistem permite cumpărătorului să predea gratuit un echipament vechi echivalent în momentul achiziționării unuia nou. Astfel, la cumpărarea unui televizor nou, retailerul poate prelua fără costuri suplimentare aparatul vechi.

De asemenea, producătorii de televizoare organizează periodic campanii promoționale în parteneriat cu magazinele de electronice. Aceste oferte sunt disponibile pentru perioade limitate și pot include reduceri suplimentare pentru anumite mărci sau game de produse. Din acest motiv, înainte de efectuarea unei achiziții, este recomandată verificarea ofertelor active și a regulamentelor campaniilor aflate în desfășurare.

Pentru consumatori, beneficiile sunt evidente. Pe lângă posibilitatea de a se debarasa legal și responsabil de un echipament vechi, aceștia își pot reduce costul achiziției unui televizor nou și contribuie, în același timp, la reciclarea corectă a deșeurilor electronice și la protejarea mediului.