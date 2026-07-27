Coletul comandat online poate veni cu o surpriză. Ce se schimbă după noua regulă europeană

Organizațiile pentru protecția consumatorilor și un membru important al Parlamentului European solicită Comisiei Europene să ia măsuri pentru ca persoanele care fac cumpărături online să nu primească taxe suplimentare neașteptate la livrare. Demersul vine după introducerea unei noi taxe vamale aplicate coletelor de valoare redusă provenite din comerțul electronic.

Începând cu 1 iulie, Uniunea Europeană a introdus o taxă de 3 euro (3,41 dolari) pentru importurile de produse electronice de valoare mică, care anterior puteau intra în bloc fără plata unor taxe vamale.

Federația europeană a consumatorilor BEUC, care reunește organizații din 31 de țări europene, susține că utilizatorii trebuie să aibă acces la informații clare privind costul total al produselor cumpărate online, inclusiv eventualele taxe vamale.

Organizația a precizat că a identificat situații în care aceste costuri sunt afișate doar în ultimele etape ale procesului de comandă sau nu sunt prezentate deloc. Potrivit BEUC, această practică poate duce la apariția unor costuri suplimentare pe care cumpărătorii nu le anticipau.

Operatorii poștali europeni, printre care PostNL și La Poste, au avertizat că destinatarii coletelor se pot confrunta cu solicitări de plată înainte ca livrarea să fie efectuată.

Dirk Gotink, europarlamentarul olandez care a coordonat dosarul vamal în Parlamentul European, i-a transmis o scrisoare comisarului european pentru comerț, Maros Sefcovic, la data de 7 iulie. Documentul, consultat de Reuters, critică situațiile în care consumatorii sunt obligați să achite taxe pentru produse comandate online.

Gotink a susținut că responsabilitatea acestor plăți ar trebui să revină platformelor de comerț electronic. „Consumatorii nu ar trebui să primească taxe neașteptate la livrare sau ca o condiție prealabilă pentru livrare”, a declarat Gotink.

BEUC a mai precizat că, în anumite cazuri, operatorii poștali aplică și taxe administrative suplimentare. Organizația intenționează să analizeze situația printr-un sondaj adresat consumatorilor în lunile următoare, pentru a evalua amploarea problemei.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că firmele sunt responsabile legal pentru plata taxelor vamale și că aceste costuri nu ar trebui transferate către consumatori. Executivul european a transmis că urmărește modul în care este aplicată noua regulă.

Platformele chineze de comerț electronic Temu și AliExpress au introdus informații despre taxele vamale în etapa finală a procesului de cumpărare. În cazul AliExpress, acestea sunt prezentate sub forma unei estimări.

Platforma Shein nu afișează separat taxele vamale, însă compania a precizat că achită toate taxele aplicabile, iar acestea sunt incluse în stabilirea prețurilor. O parte dintre livrările Shein provin din depozite aflate în Uniunea Europeană, situație în care produsele nu sunt supuse taxelor vamale la import.

Noua taxă face parte din măsurile prin care UE urmărește să reducă ceea ce consideră concurență neloială din partea comercianților online și să gestioneze creșterea numărului de colete provenite din comerțul electronic. Estimările indică un volum de 5,8 miliarde de colete de acest tip în 2025.

Compania olandeză de consultanță în aviație Rotate a estimat că volumul capacității de transport aerian direct de marfă din China către Europa a scăzut cu 18% în primele 48 de ore de la intrarea în vigoare a taxelor.

Ulterior, reducerea s-a temperat, ajungând la 14% în prima săptămână completă după aplicarea noilor măsuri. Belgia și Ungaria, considerate puncte importante de intrare pentru importurile de comerț electronic, au înregistrat scăderi mai accentuate ale capacității de transport.

În același timp, aeroportul Stansted din Londra, aflat în Regatul Unit, țară care nu mai este membră a Uniunii Europene, a înregistrat o creștere de 25% a capacității de transport.