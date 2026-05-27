Poșta Română deschide Hub-ul Logistic și Curierat Regional București. Investiție majoră a companiei în infrastructura de curierat

Compania Națională „Poșta Română” a inaugurat Hub-ul Logistic și Curierat Regional București, un proiect considerat strategic pentru modernizarea și extinderea infrastructurii logistice a operatorului național.

Noul centru a fost realizat prin modernizarea fostului Centru de Tranzit București, dat în folosință în 1975, investiția totală ridicându-se la aproximativ 50 de milioane de lei.

Evenimentul a avut loc la sediul hub-ului din Calea Giulești nr. 6–8, în prezența reprezentanților guvernamentali, ai instituțiilor publice, ai operatorilor poștali internaționali și ai partenerilor companiei.

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a prezentat direcțiile de dezvoltare ale companiei, subliniind că investițiile în hub-uri regionale, automatizare și tehnologii moderne reprezintă o prioritate pentru creșterea eficienței operaționale și consolidarea poziției pe piața de curierat și logistică.

La inaugurare au participat, în calitate de vorbitori, oficiali și reprezentanți ai industriei și ai administrației, printre care vicepremierul Oana Gheorghiu, consilierul onorific al premierului Sebastian Burduja, precum și reprezentanți ai operatorilor poștali internaționali și ai sectorului tehnologic.

Momentul simbolic al deschiderii a inclus punerea în funcțiune a benzii de sortare, marcând startul operațional al uneia dintre cele mai moderne infrastructuri logistice din rețeaua companiei.

Hub-ul din București face parte dintr-un program mai amplu de investiții și digitalizare derulat la nivel național. Poșta Română dezvoltă o rețea de opt hub-uri regionale, dintre care cinci sunt deja finalizate (Cluj-Napoca, Galați, Oradea, Timișoara și București), iar altele sunt în diferite stadii de implementare în Craiova, Brașov, Roman și Deva.

Noua infrastructură logistică integrează tehnologii avansate de sortare și automatizare, menite să optimizeze fluxurile operaționale și să îmbunătățească semnificativ performanța serviciilor.

Hub-ul din București are o capacitate de procesare de aproximativ 7.000 de colete pe oră, contribuind la eficientizarea activităților de curierat și coletărie la nivel național. La nivelul întregii rețele logistice, Poșta Română poate procesa în prezent peste 500.000 de colete zilnic.

Un element important al noii infrastructuri îl reprezintă cele două echipamente moderne dedicate sortării corespondenței, cu o capacitate de până la 40.000 de plicuri pe oră.

În cadrul evenimentului de inaugurare, invitații au participat la un tur ghidat al centrului logistic, unde au fost prezentate fluxurile operaționale, sistemele automatizate de sortare, zonele de recepție și expediere, precum și soluțiile tehnologice destinate susținerii comerțului electronic și logisticii moderne.

Prin această investiție, Poșta Română își consolidează strategia de modernizare a infrastructurii și de dezvoltare a unor servicii poștale și de curierat aliniate standardelor europene și cerințelor actuale ale pieței.