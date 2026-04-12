Schimbarea anunțată de FAN Courier vine pe fondul creșterii preferinței clienților pentru soluții rapide și flexibile, precum rețelele de lockere și punctele de colectare. Procesul de restructurare nu este unul brusc, primele închideri ale unor recepții având loc încă din 20 octombrie 2025, când au fost vizate unități precum FAN Știrbei Vodă și FAN Ion Mihalache.

Ulterior, compania a început reorganizarea rețelei de puncte fixe și extinderea accelerată a rețelei de lockere FANbox, precum și a locațiilor de tip Collect Point, adaptându-se treptat la comportamentul utilizatorilor.

În urma acestei modificări, clienții nu vor mai putea trimite sau ridica colete direct din sediile companiei, așa cum se întâmpla până acum. Totuși, pentru situațiile în care destinatarii nu sunt găsiți la adresa de livrare, unele recepții vor funcționa temporar într-un program limitat, între orele 9:00 și 11:00, în zilele lucrătoare.

„Activitatea noastră este coordonată din HUB-ul central din nordul Bucureștiului, din Ștefăneștii de Jos. Suplimentar, avem 15 centre operaționale (micro-depozite) zonale în Capitală, pentru optimizarea livrărilor. Pentru ca toate trimiterile să ajungă în cel mai scurt timp la destinație am deschis 140 puncte de lucru în țară și 14 puncte de tranzit în Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Focșani, Râmnicu-Vâlcea, Târgu Mureș, Bacău, Câmpia Turzii, Caransebeș, Sebeș, Suceava, Târgu Jiu, Pitești și Timișoara”, a declarat Adriana Manu, directoarea de marketing și comunicare a companiei, potrivit Economica.

Schimbarea va avea un impact semnificativ asupra magazinelor online și a clienților care foloseau agențiile pentru expedierea coletelor. În noile condiții, expeditorii vor putea utiliza rețeaua de lockere sau vor putea solicita ridicarea coletelor direct de către curieri de la domiciliu sau sediu.

Compania a subliniat că această măsură nu este determinată de dificultăți financiare, ci de adaptarea la preferințele clienților pentru soluții moderne. Totodată, nu vor exista concedieri, iar angajații din agențiile închise vor fi relocați în alte structuri operaționale.

Pentru perioada 2025-2026, strategia FAN Courier vizează extinderea rețelei FANbox, care depășește deja 3.000 de unități, precum și dezvoltarea parteneriatelor de tip Collect Point, inclusiv prin colaborări cu rețele precum PayPoint. Aceste servicii permit ridicarea și predarea coletelor non-stop, fără interacțiune directă cu personalul.

FAN Courier a fost fondată în 1998 de Felix Pătrășcanu, Adrian Mihai și Neculai Mihai, iar în 2025 a înregistrat o cifră de afaceri de 1,546 miliarde lei (aproximativ 310 milioane de euro), în creștere cu circa 11% față de anul anterior.

Pentru 2026, compania estimează o creștere de aproximativ 15% a cifrei de afaceri, susținută de majorarea volumelor de colete, care au crescut cu 15% în 2025, pe fondul expansiunii comerțului online și al cererii tot mai mari pentru livrări rapide și diversificate.