Adrian Mihai subliniază că majoritatea profitului este reinvestită în infrastructură și tehnologie, pentru a menține competitivitatea și a asigura servicii conforme cu așteptările clienților. „Investim constant în extinderea internațională, în digitalizare și în inovație, pentru a răspunde cerințelor unei piețe de e-commerce care crește accelerat”, explică CEO-ul.

FAN Courier a fost inclusă de Revista Capital în „Top 300 Companii de Succes” din 2025, iar cu acest prilej, Adrian Mihai, CEO-ul companiei, a oferit un interviu publicației în care a vorbit despre rezultatele recente, despre investiții și despre planuri de viitor.

CAPITAL: Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2023? Dar 2024? Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2025?

ADRIAN MIHAI: FAN Courier a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de aproximativ 250 mil. euro. În 2024, compania a avut afaceri mai mari cu 12,5% față de anul anterior, aproximativ 280 mil. euro. În fiecare an, reinvestim cea mai mare parte din profit în infrastructură logistică și tehnologie, astfel încât să ne păstrăm competitivitatea, iar serviciile noastre să corespundă așteptărilor clienților. În 2025 estimam o creștere a cifrei de afaceri de până la 313 mil. euro la finalul anului.

C: Ce investiții ați realizat în ultimul an? Ce investiții aveți plănuite pentru următorul sau următorii ani?

AM: În acest an, FAN Courier a continuat seria de investiții strategice, menite să crească eficiența operațională și să îmbunătățească experiența clienților. Una dintre direcțiile principale a vizat modernizarea infrastructurii logistice, investind în extinderea și optimizarea rețelei de HUB-uri și centre regionale, cu scopul de a reduce timpii de livrare și de a crește capacitatea de procesare a coletelor. Totodată, am investit și în tehnologii avansate în zona de automatizare a sortării și manipulării coletelor.

Am continuat una dintre cele mai importante investiții din ultimii ani, respectiv dezvoltarea rețelei de lockere FANbox, ca urmare a cererii venite din toate colțurile țării. Instalăm permanent noi lockere și vom finaliza anul cu peste 3.000 de unități funcționale. Extinderea internațională este, de asemenea, o direcție strategică de dezvoltare a business-ului, în care investim constant de câțiva ani.

Alte investiții, pe care le facem anual, sunt în flota auto și în resursa umană. Valoarea totală a investițiilor realizate în 2024 s-a ridicat la 55 milioane de euro, principalele două direcții de investiții fiind extinderea internațională și conectarea pieței din România la cele din vestul Europei, creșterea flotei de lockere, precum și dezvoltarea și optimizarea infrastructurii de depozitare și de sortare, pentru a accelera operațiunile și a facilita dezvoltarea de soluții de livrare alternativă.

Pentru următorii ani, ne propunem să continuăm strategia de investiții axată pe extinderea capacității logistice, dezvoltarea de soluții de livrare alternativă, digitalizare, extindere internațională și sustenabilitate. Planurile includ dezvoltarea altor HUB-uri, menite să acopere zonele cu creștere rapidă a volumului de colete, precum și modernizarea centrelor existente, pentru a optimiza fluxurile de procesare. De asemenea, vrem să fim prezenți în cât mai multe țări europene, pentru a fi liantul între piața din România și cele din vestul Europei și invers.

Investițiile viitoare se vor concentra pe inovație și pe integrarea de soluții logistice complexe, pentru a răspunde cerințelor pieței de e-commerce, care continuă să crească accelerat. Aceste proiecte ne vor permite să menținem un standard ridicat de calitate și să răspundem prompt nevoilor clienților, consolidând astfel poziția FAN Courier ca lider de încredere pe piața românească și internațională.

C: Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

AM: Ultimul an a adus provocări complexe pentru FAN Courier, în special ca urmare a măsurilor fiscale adoptate de Guvern. Majorarea TVA și creșterea accizelor au impactat toate sectoarele economice, inclusiv industria curieratului, care este puternic dependentă de transport, carburant și infrastructură logistică.

La modificările fiscale mai putem adăuga dificultățile de pe piața muncii, infrastructura rutieră deficitară, precum și contextul internațional tensionat și avem, astfel, tabloul complet al provocărilor pe care le-am avut de gestionat în acest an.

C: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

AM: Diferențiatorii companiei noastre pe piața de curierat și logistică se regăsesc în modul în care am construit, încă de la început, o strategie orientată spre calitate, rapiditate și flexibilitate în relația cu clienții. Inovarea, tehnologizarea și digitalizarea sunt motorul principal al dezvoltării noastre și ne permit să oferim servicii complete și complexe, adaptate tuturor nevoilor logistice ale unui business.

Printre elementele care ne diferențiază se numără:

Rețeaua extinsă și modernă de HUB-uri și centre logistice, dintre care cele mai multe sunt automatizate și distribuite în marile orașe din România, ceea ce asigură o capacitate ridicată de ridicare și livrare a coletelor la nivel național.

Soluțiile tehnologice avansate, precum platforme digitale pentru clienți și sisteme moderne de tracking, care cresc transparența și eficiența proceselor.

Diversitatea serviciilor, care răspund nevoilor variate ale clienților, fie că vorbim despre viteză, flexibilitate, opțiuni alternative de livrare, vămuire, transport cargo etc.

Angajamentul pentru sustenabilitate, reflectat prin investiții constante în tehnologii prietenoase cu mediul, inclusiv peste 150 de mașini electrice, reducând astfel amprenta de carbon.

Toate aceste atuuri ne poziționează ca lider de încredere și partener stabil pentru clienții din România, capabili să oferim nu doar servicii de curierat rapide și fiabile, ci și soluții logistice integrate, scalabile și prietenoase cu mediul.

C: Cum vă selectați și fidelizați angajații?

AM: Recrutarea angajaților de care avem nevoie a fost întotdeauna o provocare pentru FAN Courier. Pe o piață în care este din ce în ce mai dificil să găsim oamenii potriviți, trainingurile, mentoratul continuu, beneficiile salariale și bonusurile de performanță sunt câteva dintre metodele prin care ne fidelizăm echipa și păstrăm talentele.

În ultima perioadă, odată cu tehnologizarea tot mai avansată a proceselor din companie, ne-am concentrat pe dezvoltarea competențelor digitale la nivelul întregii organizații și am implementat programe adaptate diverselor categorii de angajați. Strategia noastră de HR este construită pentru a susține digitalizarea și inovația, având oamenii în centrul schimbării.

Un pas important în această direcție a fost demararea unui proiect de transformare a culturii organizaționale, prin care toți angajații sunt ghidați să își găsească sensul profesional în companie și direcția cea mai potrivită dezvoltării lor. Astfel, ne asigurăm că fiecare persoană se simte utilă și împlinită atunci când își desfășoară activitatea, ceea ce contribuie la loialitate, performanță și satisfacție pe termen lung.

AM: Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

Programele noastre de CSR se derulează de 18 ani, iar din 2017 sunt implementate prin Fundația FAN Courier, prin care dezvoltăm permanent proiecte cu impact în comunitățile locale. În prezent, suntem implicați în 40 de proiecte cu impact direct în comunități. De asemenea, desfășurăm constant, de-a lungul anului, transporturi umanitare pentru educație, sănătate, situații sociale defavorizate și alte nevoi comunitare.

Cel mai amplu program pe care Fundația îl desfășoară este programul de burse „Elev la Liceu”. Lansat în 2018, programul se adresează elevilor de clasa a VIII-a din zonele rurale, care au intrat la liceu la oraș și care nu au resursele financiare necesare pentru a putea urma cursurile liceale și, ulterior, pe cele universitare.

Alături de alți parteneri, Fundația FAN Courier s-a implicat în proiectul „Memoria Națională”, proiect de reintroducere în circuitul public al fondurilor destructurate, demarat în februarie 2022, sub coordonarea Bibliotecii Naționale a României (BNaR). Alte proiecte de CSR în care FAN Courier s-a implicat de-a lungul anilor prin intermediul Fundației sunt „Lumină pentru România”, în cadrul căruia, de șapte ani, în parteneriat cu „Free Miorița”, ducem, la propriu, lumină, în comunitățile rurale fără acces la energie electrică, prin instalarea de sisteme fotovoltaice și branșamente la rețeaua publică. Totodată, prin intermediul proiectului de împădurire, Fundația FAN Courier, alături de partenerii săi, a plantat, în perioada 2017-2024, 226.500 de puieți pe o suprafață de 46 ha, în localități cu terenuri degradate sau în zone cu risc de deșertificare. De asemenea, Fundația a fost implicată și în proiectul privind marcarea de borne pe traseul Via Transilvanica.

Un proiect de care suntem mândri este și „Weekend-ul de alpinism”, unde colegi din toată țara (de la curieri la CEO) își petrec câteva zile pe trasee montane, explorând natura și împărtășind experiențe. Dincolo de drumeții și peisaje, adevărata valoare constă în spiritul de echipă: ne susținem, construim legături autentice și descoperim că succesul se bazează pe colaborare și încredere reciprocă. Astfel de momente ne arată că puterea unei echipe unite depășește orice diferență de rol sau titulatură.

C: Cum ați caracteriza mediul economic din România?

AM: Într-un cuvânt, în acest moment, din punctul nostru de vedere, mediul economic din România poate fi definit ca fiind provocator.

După 5 ani de crize inedite, pe care nimeni nu le putea anticipa – pandemia cu tot ce însemnat ea pentru mediul economic, apoi instabilitatea generată de un război la graniță și situația geopolitică din regiune -, mediul de afaceri din România rămâne dinamic și competitiv, iar acest lucru se datorează și lecțiilor învățate din toate aceste crize înlănțuite în ultimii ani.

Credem că, mai ales după pandemie, antreprenorii români au învățat să fie mai flexibili și sunt capabili să se adapteze rapid la orice situație. Cu toate acestea, provocările de anul acesta cu inflație ridicată și costuri fluctuante probabil că au mai scăzut reziliența unor companii, dar credem că, dacă primește sprijinul corect din partea statului, mediul românesc de afaceri știe să se reinventeze și poate trece peste dificultăți.

C: Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

Viitorul economic al României depinde în mare măsură de reușita reformelor structurale propuse de actualul Guvern, dar și de evoluția războiului din Ucraina și a situației geopolitice din regiune – factori asupra cărora nu avem control. Orice economie are suișuri și coborâșuri, iar în contextul actual este de așteptat ca multe business-uri să traverseze o perioadă de stagnare sau chiar de scădere financiară. Totuși, credem că, dacă se pun baze solide și sustenabile acum, există șanse reale ca la finalul anului viitor economia să înregistreze o creștere semnificativă.

În ceea ce privește compania noastră, ne menținem strategia de a valorifica oportunitățile prin extinderea serviciilor, investiții constante în tehnologie, digitalizare și sustenabilitate. Am învățat din experiență că dezvoltarea nu este posibilă fără investiții în logistică, în soluții inovative și, mai ales, în oameni. Această abordare ne-a adus poziția de lider pe piața locală și suntem convinși că, prin aceeași consecvență, vom putea să creștem în continuare și să accelerăm extinderea internațională.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

AM: Dacă ar fi să ne caracterizăm compania printr-o singură frază, aceasta ar fi chiar misiunea noastră: Ne dezvoltăm să fim cât mai folositori. Considerăm că această afirmație reflectă cel mai bine esența noastră, dorința constantă de a progresa, de a aduce valoare reală partenerilor și clienților noștri și de a ne adapta permanent pentru a răspunde cât mai bine nevoilor lor.

C: Cât de mult v-a afectat situația tensionată de la granițele României? Puteți da exemple concrete?

AM: Situația tensionată de la granița României ne îngrijorează în mod real, mai ales după evoluțiile recente. Este genul de eveniment pentru care te pregătești cu mai multe scenarii, dar care, în situația în care escaladează, te ia prin surprindere. Sperăm să nu ajungem să facem scenarii pentru extinderea conflictului.

Pe noi, conflictul din Ucraina ne-a impactat cel mai mult atunci când a început, în februarie 2022, când, pentru câteva luni, am avut activitatea aproape paralizată. Ulterior, ne-am reluat operațiunile, pe măsură ce oamenii s-au obișnuit cu ideea unui război la graniță – și este trist să spunem asta.