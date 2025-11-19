Proiectul adoptat modifică Codul de procedură civilă, oferind părților implicate în dosare civile posibilitatea de a confirma autenticitatea actelor prezentate în copie direct prin semnătură electronică. Aceasta înseamnă că nu va mai fi necesar ca fiecare pagină să fie semnată manual „conform cu originalul”, reducând astfel timpul petrecut în instanțe.

Deputatul Alexandru Dimitriu a explicat importanța acestei schimbări într-un comunicat oficial:

„Eliminăm o prevedere absurdă, care le cerea românilor implicaţi în procese să se deplaseze la instanţă pentru a semna olograf o copie, pe care au trimis-o anterior electronic. Ce înseamnă, concret, această măsură? Mai puţină birocraţie şi timp pierdut în instanţe, costuri reduse pentru cetăţeni şi profesionişti, o justiţie mai accesibilă şi mai eficientă, un pas real către digitalizarea sistemului judiciar românesc, aliniat la standardele europene”, a spus acesta.

Prin această modificare, proiectul urmărește eficientizarea procedurilor judiciare și alinierea lor la standardele digitale existente în Uniunea Europeană, reducând costurile și eforturile pentru cetățeni.

Deputata Oana Murariu a subliniat că birocrația excesivă afectează atât cetățenii, cât și funcționarea instanțelor:

„Ne sufocăm cu atâta birocraţie şi asta se simte şi în instanţele de judecată. Arhivele instanţelor sunt pline de munţi de dosare pline de praf, gata să se prăbuşească. Digitalizarea este o soluţie pentru debirocratizare şi asta am urmărit prin proiectul adoptat astăzi de Parlament. Vrem ca oamenii să nu mai fie nevoiţi să vină la arhivă şi să semneze, filă cu filă, pentru a atesta că documentele sunt conforme cu originalul”, declară deputata.

Această schimbare este parte dintr-o strategie mai largă de modernizare a Justiției, care include și alte măsuri digitale menite să reducă durata proceselor și să eficientizeze repartizarea dosarelor între executorii judecătorești.

De asemenea, proiectul susține că transmiterea și validarea documentelor în format electronic poate diminua erorile și întârzierile cauzate de procesele manuale, precum și riscul deteriorării fizice a dosarelor.

Parlamentarii au evidențiat că măsura nu este izolată. USR a inițiat și alte modificări legislative menite să accelereze și să simplifice activitatea instanțelor.

Printre acestea se numără comunicarea hotărârilor judecătorești prin e-mail și distribuirea automată a dosarelor către executorii judecătorești, ținând cont de încărcarea fiecăruia, pentru o repartizare mai echitabilă și mai rapidă.

Digitalizarea procedurală, explică inițiatorii, este esențială pentru reducerea timpului pierdut de cetățeni și profesioniști în fața instanțelor și pentru eficientizarea întregului sistem judiciar.

Aceste schimbări vin în contextul în care volumul dosarelor rămâne mare, iar procedurile tradiționale, bazate pe semnături olografe și deplasări fizice, generează întârzieri și costuri suplimentare.

Prin adoptarea acestui proiect, Camera Deputaților creează premisele implementării unei Justiții mai accesibile și mai rapide, cu un grad mai ridicat de digitalizare și debirocratizare, fără a compromite siguranța sau autenticitatea actelor prezentate.