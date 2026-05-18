Acordul, care va intra în vigoare începând cu 15 mai 2026, prevede interconectarea platformelor digitale ReJust și SIGADOC și este prezentat drept unul dintre cele mai importante proiecte recente de modernizare a infrastructurii judiciare din România.

Autoritățile susțin că măsura va contribui la reducerea birocrației, la scurtarea duratei proceselor și la creșterea eficienței în gestionarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor și al Curții Constituționale.

Acordul a fost semnat de președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Gheorghe-Liviu Odagiu.

Potrivit comunicatului transmis de CCR, parteneriatul reflectă intenția instituțiilor de a adapta sistemul judiciar la noile tehnologii și de a elimina dependența de documentele pe suport de hârtie.

„Semnarea acestui acord reflectă angajamentul comun al instituțiilor implicate pentru adaptarea la noile tehnologii și modernizarea infrastructurii judiciare, în sensul eliminării circulației dosarului în format fizic și al optimizării proceselor interne, toate aceste demersuri fiind orientate către creșterea calității serviciului public de justiție, în beneficiul direct al cetățeanului, ca destinatar final al acestor reforme, prin reducerea duratei procedurilor și eficientizarea soluționării cauzelor”, se arată în comunicatul CCR.

Instituțiile implicate susțin că proiectul este parte a unui proces mai amplu de transformare digitală a sistemului judiciar și de modernizare administrativă.

Elementul central al acordului este interconectarea platformelor ReJust și SIGADOC prin servicii web, astfel încât documentele judiciare să poată fi transmise și accesate electronic.

În practică, instanțele vor transmite către Curtea Constituțională încheierile și hotărârile de sesizare direct prin platforma ReJust, fără a mai fi necesară circulația documentelor în format fizic.

„Potrivit acordului, colaborarea se va realiza prin servicii web, constând în transmiterea, prin intermediul platformei ReJust, a încheierilor și hotărârilor judecătorești de sesizare a Curții Constituționale emise de instanțele judecătorești, printr-un mecanism de interconectare cu platforma SIGADOC. Simetric, Curtea Constituțională va avea acces, prin intermediul platformei ReJust, la documentele din dosarul electronic aferente cauzelor aflate pe rolul său, inclusiv la actele procedurale și înscrisurile relevante. De asemenea, jurisprudența Curții Constituționale va fi pusă la dispoziția publicului în cadrul motorului de căutare disponibil pe rejust.ro”, mai precizează comunicatul oficial.

Prin acest mecanism, CCR va avea acces direct la dosarele electronice și la toate documentele relevante din cauzele aflate pe rolul său.

Digitalizarea schimbului de documente dintre instanțe și Curtea Constituțională este considerată un pas important în reducerea întârzierilor administrative și simplificarea procedurilor judiciare.

Până acum, numeroase documente și dosare erau transmise în format fizic între instituții, ceea ce presupunea:

timp mai mare de procesare;

costuri administrative ridicate;

riscuri privind pierderea sau întârzierea documentelor;

volum mare de arhivare pe suport de hârtie.

Noul sistem urmărește:

acces mai rapid la documente;

reducerea duratei procedurilor;

eficientizarea activității administrative;

creșterea transparenței;

modernizarea infrastructurii judiciare.

Totodată, publicul va putea consulta mai ușor jurisprudența Curții Constituționale prin motorul de căutare disponibil pe platforma ReJust.

România încearcă de mai mulți ani să accelereze digitalizarea sistemului de justiție, în condițiile în care instanțele și instituțiile judiciare au fost frecvent criticate pentru birocrația excesivă și dependența de documentele fizice.

Pandemia a accelerat presiunea pentru introducerea unor soluții digitale în instanțe, însă procesul de modernizare a rămas inegal între diferitele instituții și zone ale țării.

În ultimii ani au fost dezvoltate:

dosarul electronic;

platforme online pentru consultarea cauzelor;

sisteme de comunicare electronică între instanțe și avocați;

arhive digitale;

soluții pentru transmiterea documentelor online.

Acordul dintre CCR și CSM este văzut drept un nou pas în direcția conectării infrastructurilor digitale judiciare și reducerii dependenței de procedurile clasice pe hârtie.

CCR și CSM au precizat că toate documentele și informațiile schimbate prin noile sisteme digitale vor fi utilizate exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor legale și cu respectarea normelor privind protecția datelor.

„Instituțiile se obligă să utilizeze datele și documentele exclusiv în scopul realizării atribuțiilor legale care le revin și să respecte legislația națională și europeană aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și normele privind securitatea informațiilor.”

Acordul are o durată inițială de un an, începând cu 15 mai 2026, însă poate fi prelungit automat pentru perioade succesive de câte un an.

Semnarea acordului dintre CCR și CSM vine într-un moment în care digitalizarea administrației publice și eficientizarea sistemului judiciar au devenit teme centrale atât la nivel național, cât și european.

Autoritățile susțin că trecerea la fluxuri digitale și la dosarul electronic nu reprezintă doar o simplă schimbare tehnică, ci o reformă structurală care ar putea modifica modul în care funcționează justiția din România în următorii ani.