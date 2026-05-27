Val de nemulțumiri împotriva noului proiect al legii salarizării. Grefierii, Sănătatea și salariații din Senat pregătesc proteste

Sistemul sanitar și sistemul judiciar se confruntă cu un val amplu de nemulțumiri după apariția noului proiect al legii salarizării. Sindicaliștii din sănătate și reprezentanții grefierilor acuză Guvernul că pregătește măsuri care vor reduce veniturile angajaților și vor accentua deficitul de personal. În acest context, protestele se extind, iar o posibilă grevă generală este invocată atât în spitale, cât și în instanțe și parchete. Reprezentanții Executivului susțin, însă, că proiectul va fi ajustat pentru a elimina problemele semnalate.

Nemulțumirile din sistemul medical s-au amplificat în ultimele zile, după ce sindicaliștii din Federația Sanitas au avertizat că noua lege a salarizării riscă să provoace pierderi financiare pentru o mare parte dintre angajații din sănătate și să accentueze criza de personal din spitalele publice.

„Actualul proiect încalcă inclusiv recomandările care au stat la baza reformei salarizării. Guvernul ignoră chiar metodologia și recomandările Băncii Mondiale privind ierarhizarea funcțiilor în raport cu complexitatea muncii și impactul real al activității desfășurate. În același timp, sunt ignorate și recomandările Curții de Conturi formulate după controlul efectuat la nivelul tuturor ordonatorilor de credite din Autoritatea judecătorească, recomandări care au vizat expres necesitatea unei legi separate de salarizare pentru sistemul judiciar. Cu alte cuvinte, Guvernul ignoră atât realitatea din instanțe și parchete, cât și concluziile oficiale ale propriilor organisme de control și ale instituțiilor internaționale invocate chiar de autorități”, au transmis grefierii.

Liderii sindicali susțin că lipsa personalului a ajuns la un nivel critic, iar presiunea asupra angajaților rămași în sistem devine tot mai mare. Potrivit acestora, deficitul de infirmiere și asistenți medicali afectează direct activitatea din spitale și condițiile în care sunt tratați pacienții.

„Nu este în regulă să-ți bați joc de sistemul sanitar, sistemul care este cel mai oropsit în ultima vreme. Nu mai avem personal, avem o asistentă pe două etaje, avem o infirmieră pe două-trei etaje. Este inacceptabil să pleci acasă cu 2000-3000 de lei bani în mână după ce muncești o zi întreagă cu pacienți de care trebuie să ai grijă în permanență. Și da, astăzi suntem pe picior de grevă generală”, spune Romeo Sandu – vicepreședinte Federația Sanitas.

Reprezentanții Sanitas afirmă că efectele noii legi ar putea anula inclusiv rezultatele obținute în ultimii ani prin Legea 153, despre care spun că a contribuit la reducerea exodului de personal medical și la readucerea unor angajați în sistemul public din România.

„Dacă legea 153 a reușit să-i aducă pe o parte dintre ei, să-i aducă în țară, această lege îi va obliga să-l părăsească locurile de muncă din țară, spitale publice. Dacă până ieri am făcut un calcul că 50% din salariații din sănătate vor pierde la venituri, astăzi, așa cum a spus și colegul meu, procentul s-a mărit cumva, estimăm o pierdere pentru 60% din salariați”, spun reprezentanții Sanitas.

Reprezentanții Sanitas susțin că noul proiect al legii salarizării nu doar că nu rezolvă problemele din sistemul medical, ci riscă să reducă veniturile reale ale angajaților prin diminuarea sporurilor pentru ture și munca desfășurată în weekenduri sau în zilele de sărbătoare legală.

Liderii sindicali afirmă că forma actuală a proiectului generează nemulțumiri puternice în rândul personalului medical, mai ales în condițiile în care angajații reclamă deja suprasolicitarea provocată de gărzile permanente și deficitul de personal din spitalele publice.

„Am analizat draftul legii. (…) Ce putem constata? Că este cea mai proastă lege creionată în ultimii ani. În loc să crească veniturile, peste jumătate din veniturile celor din sănătate vor fi plafonate și compensate cu acele sume compensatorii. (…) În prezent avem un spor de până la 100 la sută pentru munca sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale. Acel spor scade la 10 la sută. Am făcut calculul: pentru fiecare oră pe care o va petrece în spital sâmbăta, duminica, de Crăciun sau de Paște, un asistent medical va primi 5 lei în plus”, spune președintele Sanitas București, Viorel Hușanu.

Totodată, liderul sindical atrage atenția că proiectul prevede și reducerea sporului de tură pentru personalul medical care efectuează gărzi și ture de noapte. Potrivit acestuia, sporul actual de 15% ar urma să scadă la 10%, ceea ce ar însemna o diminuare importantă a veniturilor pentru angajații din spitale.

„Asta înseamnă o sumă brută de aproximativ 500 de lei. Cine credeți că poate să accepte astfel de anomalii ale acestei legi?”, a mai spus Viorel Hușanu.

Proiectul noii legi a salarizării, pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii, include și simulări privind salariile brute estimate pentru anul 2027. Potrivit documentului, un medic primar ar urma să câștige în medie 22.016 lei brut lunar, față de 21.437 lei în 2026, însă salariul brut maxim estimat ar urma să scadă de la 32.206 lei la 28.738 lei.

Noua lege a salarizării, care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, prevede un raport de 1 la 8 între cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar, în timp ce valoarea de referință stabilită pentru anul viitor este de 4.100 de lei.

În paralel cu reacțiile sindicatelor, reprezentanții Guvernului au transmis că există discuții privind ajustarea unor prevederi din proiectul legii salarizării, pentru a limita impactul asupra angajaților din sectorul public.

Autoritățile recunosc existența unei stări de tensiune în instituțiile afectate de proiectul legislativ, însă susțin că forma finală a legii ar urma să fie clarificată și completată pentru a reduce numărul situațiilor în care ar fi necesare salarii compensatorii.

„Există o oarecare panică în sistem. Deci sunt încrezător ca mesaj că în urma acestor tipuri de modificări și prevederi pe care vrem să le articulăm mult mai atent, vor rămâne mult mai puține cazurile în care ar fi nevoie de salariile compensatorii”, spune Dragoș Pîslaru.

Declarațiile oficialilor nu au redus însă tensiunile din sistemele vizate de reformă. Sindicaliștii din sănătate susțin că forma actuală a proiectului continuă să genereze incertitudine și nemulțumiri în rândul personalului medical.

Totodată, reprezentanții angajaților avertizează că o eventuală reducere a veniturilor ar putea accelera plecările din spitalele publice, într-un moment în care multe unități medicale funcționează deja cu deficit major de personal.

Nemulțumiri puternice au apărut și în sistemul judiciar, unde Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a anunțat că respinge forma actuală a proiectului de lege și pregătește proteste.

Reprezentanții grefierilor susțin că noua grilă de salarizare menține personalul auxiliar într-o poziție inferioară, în ciuda rolului esențial pe care îl are în funcționarea instanțelor și parchetelor. Sindicaliștii afirmă că Executivul ignoră atât realitatea din sistem, cât și recomandările formulate de instituțiile care au analizat reforma salarizării.

Sindicatul susține că proiectul actual riscă să accentueze deficitul de personal și să ducă la plecarea unor angajați din sistem, într-un moment în care instanțele se confruntă deja cu probleme de funcționare și încărcare excesivă a activității.

Reprezentanții SNGJ Dicasterial afirmă că rolul grefierilor este esențial pentru desfășurarea procedurilor judiciare și pentru validitatea actelor întocmite în instanțe și parchete.

„Este revoltător ca exact funcția care asigură desfășurarea procedurilor judiciare, legalitatea actelor și funcționarea concretă a instanțelor și parchetelor să fie tratată salarial ca o categorie marginală. Justiția NU se poate înfăptui fără grefieri! Grefierii duc în spate ședințele de judecată, redactarea actelor, administrarea dosarelor și întreaga activitate procedurală fără de care justiția nu poate funcționa. Fără semnătura grefierului hotărărârea judecătorească este nulă! Cu toate acestea, proiectul de lege transmite un mesaj clar: Statul român consideră că rolul grefierului valorează din ce în ce mai puțin”, transmit aceștia.

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a anunțat că respinge oficial actuala formă a proiectului de lege și avertizează că măsurile propuse pot afecta grav activitatea din instanțe și parchete.

În acest context, organizația sindicală a convocat Adunarea Generală Extraordinară pentru miercuri, 27 mai 2026, urmând să stabilească formele de protest care vor fi declanșate în perioada următoare.

Sindicaliștiii susțin că noua lege poate provoca demotivare profesională, accentuarea deficitului de personal și blocaje în activitatea sistemului judiciar, într-un moment în care tensiunile sociale cresc simultan și în sectorul sanitar.

În paralel, reprezentanții din sănătate continuă să avertizeze că o grevă generală rămâne una dintre variantele luate în calcul dacă proiectul legii salarizării va fi menținut în actuala formă.