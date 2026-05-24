Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a declarat că instituția urmărește recrutarea unor manageri competenți, corecți, cu viziune și empatie, precizând că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice sau de altă natură.

„Sistemul de asigurări sociale de sănătate continuă procesul de eficientizarea resurselor umane şi consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 43 de case de asigurări de sănătate. Continuăm creşterea transparenţei acestei instituţii, pentru că un sistem de sănătate modern se bazează pe încredere între toţi actorii implicaţi: pacient, medic şi instituţii. După echilibrarea balanţei dintre venituri şi cheltuieli, dintre numărul celor care contribuie şi al celor care beneficiază de servicii medicale, este nevoie de stabilitate şi de implicarea totală a managerilor de sistem de la nivelul caselor de asigurări de sănătate”, se arată în comunicatul de presă citat.

În acest context, CNAS a anunțat organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate. Proba scrisă este programată pentru 18 iunie 2026, la ora 10.00, iar interviul va avea loc pe 23 iunie.

Înaintea acestor etape, candidații trebuie să depună dosarele până la 4 iunie, ora 17.00, acestea urmând să fie verificate până pe 9 iunie. Eventualele contestații vor putea fi soluționate în perioada 10–11 iunie.

„Va fi un concurs corect, fără ingerinţe politice sau de altă natură. Sistemul de asigurări de sănătate are nevoie de directori competenţi, care pot fi evaluaţi obiectiv, pe criterii de performanţă — singurele criterii după care vor răspunde în faţa CNAS pe durata mandatelor lor”, afirmă preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan.

Potrivit comunicatului citat, accesul în sălile de concurs va fi strict securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. În același timp, reprezentanți ai societății civile — inclusiv asociații de pacienți, organizații profesionale sau orice alte entități interesate de respectarea regulilor — vor putea participa în calitate de observatori independenți.

„În etapa următoare vom continua eficientizarea resurselor umane şi la nivelul eşaloanelor inferioare, astfel încât statutul de funcţionar public să nu mai fie folosit ca mijloc de a deţine o funcţie de conducere pe viaţă. Vom deschide accesul profesioniştilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Un sistem modern de asigurări de sănătate are nevoie de medici, farmacişti, economişti şi specialişti IT experimentaţi, dedicaţi serviciului public. Nu mai putem avea pretenţia ca un funcţionar public «care se pricepe la toate» să facă de toate într-un sistem atât de complex”, se arată în documentul citat.

Potrivit sursei citate, se impune consolidarea serviciilor medicale, precum și întărirea departamentului IT care administrează unul dintre cele mai complexe sisteme informatice ale statului român. De asemenea, este vizată consolidarea structurilor de audit, control și prevenire a fraudelor din sistem, precum și înființarea unui departament de farmacoeconomie.

„CNAS are nevoie de specialişti, dar în egală măsură are nevoie de oameni cu empatie, cu viziune, cu spirit proactiv, dispuşi să audă nevoile pacienţilor şi să propună soluţii. Avem nevoie de oameni care nu trăiesc într-o bulă profesională, atenţi la ceea ce se întâmplă la nivel internaţional în domeniul în care activează, capabili să lucreze în condiţii deseori stresante şi să gestioneze eficient bugetele pe care le administrează”, mai spune preşedintele CNAS.

Acesta a mai precizat că CNAS are nevoie de persoane orientate spre soluții, care „caută soluții la probleme, nu probleme la soluții”.