Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au publicat recent în Monitorul Oficial un ordin comun care introduce noi reguli privind reținerea contribuției la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru pensionarii sistemului public din România care au domiciliul sau reședința obișnuită în străinătate. Noile prevederi țin cont de un plafon de 3.000 de lei, peste care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Ordinul comun CNPP și CNAS nr. 64/751/2026, intrat deja în vigoare, înlocuiește vechea reglementare, respectiv Ordinul nr. 1.285/437/2011, care a fost abrogat. În esență, principiile de bază rămân aceleași, însă este introdus explicit pragul de 3.000 de lei, în raport cu care se stabilește reținerea lunară a contribuției de sănătate din pensie.

Pentru pensionarii sistemului public din România care își au reședința obișnuită într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European, în Regatul Unit al Marii Britanii sau în Confederația Elvețiană, casele teritoriale de pensii competente analizează situația acestora din perspectiva asigurării în sistemul de sănătate și a obligației de plată a CASS.

După emiterea deciziei de pensionare și în condițiile depășirii plafonului stabilit, instituțiile transmit o notificare prin care se clarifică statutul de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

În situația în care pensionarul face dovada că este asigurat în sistemul de sănătate din statul de reședință sau într-un alt stat dintre cele menționate, acesta poate fi exceptat de la plata CASS, însă doar dacă solicită expres aplicarea acestei excepții.

În lipsa unei astfel de dovezi sau dacă persoana declară că nu este asigurată în sistemul de sănătate din statul de ședere ori dintr-un stat UE, SEE, Regatul Unit sau Elveția, contribuția CASS se datorează pentru partea de venit din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei.

Aceleași reguli se aplică și în cazul pensionarilor care locuiesc în state cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială ce includ prevederi privind asigurarea pentru boală și maternitate.

Din momentul în care pensionarii care obțin venituri din pensie ce depășesc plafonul stabilit de Codul Fiscal pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) nu mai au reținută această contribuție la fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aceștia își pierd calitatea de persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

În această situație, începând cu aceeași dată, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale incluse în pachetul de bază, de care aceștia ar beneficia pe teritoriul României, nu mai sunt decontate din fondul de asigurări de sănătate.

Documentele necesare pot fi transmise de pensionari către casa de asigurări de sănătate din raza casei teritoriale de pensii competente prin orice mijloace de comunicare, inclusiv poștă, e-mail, fax sau prin reprezentant legal. Aceste documente sunt analizate de casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile de la data înregistrării lor.

În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, casele de asigurări de sănătate transmit către casele teritoriale de pensii competente, care au emis notificările inițiale, listele cu pensionarii care urmează să fie exceptați de la plata contribuțiilor la fond, precum și listele celor care trebuie reintroduși în evidențele informatice ale asiguraților.

Aceste liste includ date de identificare precum numele și prenumele, data nașterii, codul numeric personal atribuit de Ministerul Afacerilor Interne sau de CNPP, acolo unde există, precum și țara de ședere obișnuită sau de domiciliu, după caz.

Casele teritoriale de pensii au obligația de a calcula, reține și vira contribuțiile la Fond pentru toți pensionarii ale căror venituri din pensii depășesc plafonul prevăzut de Codul Fiscal, cu excepția persoanelor pentru care casele de asigurări de sănătate au transmis notificări de exceptare de la plată.

Prevederile noului ordin se aplică tuturor pensionarilor aflați în plată în sistemul public de pensii din România ale căror venituri din pensii depășesc pragul de 3.000 de lei.

Pensionarii au obligația de a comunica caselor de asigurări de sănătate orice modificare a situației personale care poate duce la schimbarea statutului de asigurat în sistemul de sănătate, modificare care poate influența obligația de plată a contribuției, în termen de 15 zile de la producerea acesteia.