Pensie 2026. Documentul fără de care puteți pierde ani de vechime. Ce trebuie să faceți imediat

Mulți români descoperă abia în apropierea pensionării că nu mai găsesc cartea de muncă, document esențial pentru dovedirea vechimii realizate înainte de anul 2001. Deși pierderea acesteia nu înseamnă automat pierderea dreptului la pensie, lipsa documentelor poate întârzia stabilirea dosarului și poate influența stagiul de cotizare luat în calcul.

Cartea de muncă a fost, timp de zeci de ani, principalul document care dovedea activitatea profesională a unui salariat. În ea erau înscrise angajările, încetările contractelor de muncă, funcțiile ocupate, perioadele lucrate și, în anumite situații, încadrarea în grupele de muncă.

De aceea, atunci când documentul este pierdut, distrus sau deteriorat, mulți viitori pensionari se tem că nu își vor mai putea valorifica anii de muncă. În realitate, legislația nu condiționează acordarea pensiei de existența cărții de muncă, însă vechimea trebuie demonstrată prin alte documente oficiale.

Începând cu data de 1 aprilie 2001, evidența contribuțiilor la sistemul public de pensii nu se mai face prin intermediul cărții de muncă, ci prin declarațiile depuse de angajatori și înregistrate în bazele de date ale autorităților.

Astfel, pentru activitatea desfășurată după această dată, informațiile privind stagiul de cotizare există, în mod obișnuit, în sistemele electronice, iar lipsa cărții de muncă nu reprezintă, de regulă, o problemă.

Situația este diferită pentru persoanele care au lucrat înainte de anul 2001. În cazul acestora, cartea de muncă rămâne unul dintre cele mai importante documente care atestă vechimea și perioadele de activitate.

Faptul că documentul nu mai poate fi găsit nu conduce automat la pierderea dreptului la pensie.

Casa teritorială de pensii poate stabili drepturile de pensie și pe baza altor documente care dovedesc existența raporturilor de muncă și perioada în care persoana a desfășurat activitate.

Important este ca solicitantul să poată demonstra anii lucrați prin acte oficiale.

În lipsa unor astfel de documente, perioadele respective nu vor putea fi valorificate până când nu sunt obținute dovezile necesare.

În cazul pierderii cărții de muncă, persoana interesată poate solicita documente care să ateste vechimea profesională.

Printre acestea se numără:

adeverințe eliberate de fostul angajator;

adeverințe emise de societatea care administrează arhiva fostului angajator;

documente păstrate în Arhivele Naționale sau în alte arhive autorizate;

alte înscrisuri oficiale care pot demonstra raporturile de muncă și care sunt acceptate de casa teritorială de pensii.

Dacă fostul angajator și-a încetat activitatea, arhiva acestuia este, în cele mai multe cazuri, preluată de o societate specializată sau de o instituție abilitată să păstreze documentele de personal. De acolo pot fi solicitate adeverințele necesare pentru completarea dosarului de pensionare.

În practică, cea mai mare problemă apare atunci când perioadele lucrate nu mai pot fi dovedite.

Casa de pensii ia în calcul doar perioadele pentru care există documente justificative. Dacă anumite intervale de activitate nu pot fi demonstrate, acestea nu vor fi incluse la stabilirea stagiului de cotizare.

Consecința poate fi diminuarea numărului de ani valorificați la pensie și, implicit, un cuantum mai mic al drepturilor de pensie sau chiar imposibilitatea îndeplinirii stagiului minim de cotizare, dacă lipsesc perioade importante.

Specialiștii recomandă ca persoanele care urmează să se pensioneze să nu aștepte depunerea dosarului pentru a verifica dacă dețin toate documentele necesare.

În cazul în care cartea de muncă lipsește, demersurile pentru obținerea adeverințelor pot dura mai multe săptămâni sau chiar luni, în funcție de locul în care se află arhiva fostului angajator.

Verificarea din timp a documentelor poate evita întârzierile la stabilirea pensiei și poate permite valorificarea tuturor perioadelor lucrate.

Pentru activitatea desfășurată după 1 aprilie 2001, contribuțiile la sistemul public de pensii sunt înregistrate electronic, pe baza declarațiilor depuse de angajatori.

Din acest motiv, în majoritatea situațiilor, lipsa cărții de muncă nu afectează anii lucrați după această dată, ci doar perioadele anterioare, pentru care dovada vechimii trebuie făcută prin documentele existente în arhive sau prin adeverințe eliberate de foștii angajatori.

Înainte de depunerea dosarului de pensionare, este recomandat ca fiecare persoană să verifice dacă toate perioadele de activitate sunt acoperite de documente justificative, pentru a evita situațiile în care ani întregi de muncă nu pot fi valorificați la calculul pensiei.