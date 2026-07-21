Pensie 2026. Casa de Pensii, anunț pentru viitorii pensionari. Ce nu trebuie să faceți când depuneți dosarul de pensionare

Românii care au lucrat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene trebuie să respecte o procedură clară atunci când solicită pensia comunitară. Casa Județeană de Pensii Alba explică unde se depune cererea, cum sunt transmise documentele între state și de ce este important ca solicitarea să fie adresată instituției competente. Nerespectarea procedurii poate duce inclusiv la recuperarea unor sume încasate necuvenit.

Tot mai mulți români au desfășurat activitate profesională în mai multe state membre ale Uniunii Europene, iar la momentul pensionării trebuie să urmeze regulile europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Potrivit informațiilor transmise de Casa Județeană de Pensii Alba, persoanele care solicită pensia comunitară nu trebuie să depună cereri separate în fiecare țară în care au lucrat.

Cererea se depune o singură dată, la instituția de pensii din statul în care solicitantul are locul de ședere obișnuită.

Dacă persoana locuiește într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, cererea va fi depusă la instituția de pensii din acel stat.

În schimb, dacă locul de ședere obișnuită este în România, solicitarea trebuie depusă la Casa Teritorială de Pensii corespunzătoare domiciliului.

Unul dintre avantajele procedurii europene este că solicitantul nu trebuie să contacteze separat fiecare instituție de pensii din statele în care a realizat stagii de cotizare.

După înregistrarea cererii, instituția competentă transmite documentele necesare tuturor autorităților de pensii din țările în care persoana a fost asigurată.

Schimbul de informații dintre instituțiile de pensii se realizează prin intermediul formularelor europene de legătură, ceea ce simplifică procesul administrativ și reduce numărul documentelor pe care solicitantul trebuie să le depună.

Casa Județeană de Pensii Alba precizează că locul de ședere obișnuită nu este stabilit automat, ci trebuie declarat de solicitant.

Acest lucru se face prin completarea Declarației pe propria răspundere – Anexa nr. 5, formular care poate fi descărcat de pe site-ul instituției.

Stabilirea corectă a locului de ședere este esențială deoarece aceasta determină instituția competentă care va primi și procesa cererea de pensionare.

Mulți români cred că vor încasa o singură pensie dacă au lucrat în mai multe țări europene, însă regulile comunitare prevăd alt mecanism.

Fiecare stat în care persoana a fost asigurată stabilește dreptul la pensie în conformitate cu propria legislație și calculează partea care îi revine pentru perioadele de asigurare realizate pe teritoriul său.

Astfel, beneficiarul poate primi mai multe pensii, fiecare fiind plătită de statul în care a acumulat stagii de cotizare, potrivit principiului „pro rata temporis”.

Instituția precizează că persoanele care au locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European nu sunt obligate să se deplaseze în România pentru depunerea dosarului de pensie.

Cererea se depune la instituția de pensii din statul în care locuiesc, iar aceasta transmite ulterior toate documentele necesare autorităților române.

Aceeași regulă se aplică și în sens invers, pentru persoanele care locuiesc în România și solicită valorificarea perioadelor lucrate într-un alt stat membru.

Casa Județeană de Pensii Alba explică faptul că persoanele care sunt asigurate legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene nu trebuie să încheie un contract de asigurare facultativă în România pentru aceeași perioadă.

Perioadele de asigurare realizate în statele membre sunt totalizate la stabilirea drepturilor de pensie, conform regulamentelor europene.

În situația în care o persoană a încheiat totuși un contract de asigurare facultativă în România, contribuțiile achitate vor fi valorificate la calculul pensiei.

Casa Județeană de Pensii Alba atrage atenția că respectarea procedurii este esențială pentru evitarea unor probleme ulterioare.

Depunerea cererii la o instituție necompetentă poate avea consecințe importante, inclusiv acordarea unor drepturi care nu se cuvin și emiterea unei decizii de recuperare a sumelor încasate nelegal.

Din acest motiv, înainte de depunerea cererii, solicitantul trebuie să verifice cu atenție care este instituția competentă în funcție de locul său de ședere obișnuită și să se asigure că documentația este transmisă autorității corespunzătoare.