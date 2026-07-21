A venit timpul să cunoaștem bivolul african, în numărul 21 al Colecției „Animale din sălbăticie”, la chioșcuri din 21 iulie!

Colecția „Animale din sălbăticie” are în prim plan bivolul african, în numărul 21. Erbivor masiv, acest animal are cele mai mari coarne dintre toate speciile de bivoli și acestea reprezintă arma sa de bază. În ciuda greutății, se poate deplasa repede și urca dealuri abrupte datorită picioarelor sale scurte și musculoase.

Cei mici vor descoperi cum trăiește bivolul african în turme, care pot ajunge la 400 de exemplare și în care fiecare are locul său bine definit, și cum își îngrijesc puiul tatăl și mama-bivol. Alte informații interesante sunt legate de cum se hrănesc bivolii și de cum conviețuiesc cu anumite păsări care le curăță blana de insecte. În ceea ce privește pagina revistei referitoare la animalele înrudite, aceasta prezintă multe rumegătoare inedite ce trăiesc în diverse colțuri ale lumii.

Revista este frumos ilustrată și scrisă pe înțelesul copiilor. Povestea inclusă în acest număr este despre o familie, în care tatăl-bivol e nevoit să plece ca să se alăture grupului său, iar micuțul pui înțelege cât de important este să fie respectate regulile în marea turmă a bivolilor.

Revista este însoțită de două figurine de completat colecția – bivolul și un pui de tatu!

„Animale din sălbăticie” este o serie educativă, care îi apropie pe cei mici de natură și îi ajută să înțeleagă rolul și importanța fiecărei viețuitoare și de ce oamenii trebuie să facă eforturi pentru protejarea animalelor care se află în risc de dispariție.

Caută numărul 21– Bivolul, la chioșcuri, începând de marți, 21 iulie, și continuă aventura în lumea fascinantă a animalelor! Preț: 29,99 lei.