Semnalul de alarmă pentru acțiunile Meta. Analiza care indică un posibil declin

Prețul acțiunilor Meta Platforms (NASDAQ: META) ar putea ajunge la nivelul de 485 de dolari până la mijlocul lunii noiembrie 2026, potrivit unei analize tehnice realizate de TradingShot.

Evaluarea a fost publicată într-o postare pe TradingView în data de 22 iulie și indică asemănări între evoluția actuală a acțiunilor companiei și corecția înregistrată în anul 2018.

Perspectiva apare într-un moment în care acțiunile Meta se tranzacționează în jurul valorii de 644 de dolari, cu aproximativ 20% sub maximul istoric atins în 2025, de aproape 796 de dolari. Analiza tehnică urmărește structura prețului și nivelurile de suport și rezistență, fără a reprezenta o estimare garantată a evoluției viitoare a acțiunii.

TradingShot susține că acțiunile Meta au intrat într-o nouă etapă de scădere după respingerea de la limita superioară a unui canal descendent pe termen lung, format începând din august 2025. Potrivit analizei, acțiunea se află într-un model descendent, după ce nu a reușit să depășească linia de trend formată de maximele succesive care au limitat creșterile după atingerea recordului.

Analistul a observat că actuala configurație a acțiunilor Meta prezintă asemănări cu perioada de corecție din 2018. Atunci, acțiunea a găsit inițial sprijin în apropierea mediei mobile de 100 de săptămâni, după care a revenit temporar și a atins noi maxime.

Ulterior, această revenire a fost urmată de o scădere amplă, care a împins prețul sub media mobilă de 200 de săptămâni. Corecția din acea perioadă a dus la o reducere totală de 43,77% a valorii acțiunilor.

Potrivit TradingShot, un model asemănător ar putea apărea și în 2026. În prezent, acțiunile Meta se tranzacționează între mediile mobile de 50 și 100 de săptămâni, o structură pe care analiza o compară cu situația observată înaintea accentuării declinului din 2018.

Pe baza acestei comparații, analiza indică nivelul de 485 de dolari drept o posibilă țintă principală de scădere. Acest prag ar reprezenta un nivel important de suport și ar plasa acțiunea sub media mobilă de 200 de săptămâni, conform proiecției tehnice.

Estimarea TradingShot indică faptul că nivelul de 485 de dolari ar putea fi atins în jurul mijlocului lunii noiembrie 2026, dacă evoluția acțiunii va urma un traseu similar cu cel din 2018.

În cazul în care corecția ar continua după atingerea acestui prag, analiza menționează nivelul de 450 de dolari drept o posibilă țintă maximă de scădere. Acest nivel ar corespunde unei reduceri de 43,77% față de maximul istoric al acțiunilor Meta și ar reproduce amploarea corecției înregistrate în urmă cu mai mulți ani. O coborâre până la 450 de dolari ar însemna o scădere suplimentară de aproximativ 30% față de nivelurile actuale de tranzacționare.

În paralel cu această perspectivă tehnică, analiștii de pe Wall Street rămân în mare parte pozitivi cu privire la evoluția pe termen lung a companiei. Meta continuă să obțină venituri importante din publicitatea realizată pe platforme precum Facebook, Instagram, WhatsApp și Messenger.

Investițiile companiei în inteligență artificială reprezintă un element central al strategiei de dezvoltare. Investitorii urmăresc modul în care aceste proiecte influențează veniturile, eficiența operațională și perspectivele de creștere.

Meta urmează să publice rezultatele financiare pentru al doilea trimestru al anului 2026 pe 29 iulie. Atenția pieței este îndreptată către evoluția veniturilor, progresul proceselor de monetizare bazate pe inteligență artificială și estimările companiei privind cheltuielile de capital.

Datele financiare raportate și reacția investitorilor ar putea influența evoluția acțiunilor în perioada următoare, în timp ce analiza tehnică TradingShot indică scenariul unei posibile corecții pe termen lung.