Bursa din Coreea de Sud a devenit un indicator pentru piețele globale. Investitorii urmăresc zilnic evoluția industriei semiconductorilor

Bursa din Coreea de Sud a ajuns să influențeze tot mai mult deciziile marilor investitori internaționali, pe fondul boomului inteligenței artificiale și al rolului strategic pe care Samsung Electronics și SK Hynix îl au în industria semiconductorilor. Manageri de fonduri din Londra, New York și Tokyo spun că verificarea pieței sud-coreene a devenit parte din rutina zilnică înainte de deschiderea tranzacțiilor.

Piața bursieră sud-coreeană, evaluată la aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, este privită tot mai des ca un indicator timpuriu al apetitului pentru risc al investitorilor.

Oscilațiile acțiunilor Samsung Electronics și SK Hynix, doi dintre cei mai importanți producători de cipuri de memorie din lume, influențează rapid evoluția companiilor din domeniul semiconductorilor listate pe alte piețe.

Potrivit Bloomberg, acest fenomen a schimbat modul în care investitorii urmăresc piețele financiare. Unii administratori de fonduri spun că încep fiecare zi analizând evoluția bursei din Seul, înainte de deschiderea piețelor europene și americane.

Datele că indicele sud-coreean Kospi și Nasdaq 100 au ajuns să evolueze mult mai sincronizat decât în trecut.

Corelația pe 60 de zile dintre cele două piețe a urcat la 0,46, aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani și de aproape trei ori peste media ultimilor cinci ani, care era de 0,16.

Analiștii spun că piața sud-coreeană face parte acum din același ecosistem de volatilitate cu Nasdaq și indicele american al semiconductorilor, iar evoluția companiilor SK Hynix și Samsung este urmărită ca un indicator pentru riscurile din sectorul inteligenței artificiale.

Influența tot mai mare a bursei sud-coreene vine însă la pachet cu o volatilitate ridicată.

Indicele Kospi este considerat unul dintre cele mai volatile dintre marile piețe bursiere, iar tranzacțiile cu efect de levier amplifică oscilațiile zilnice.

Un exemplu a avut loc săptămâna trecută, când îngrijorările privind cererea viitoare pentru tehnologiile bazate pe inteligență artificială au provocat o scădere de aproape 9% a indicelui Kospi. Ulterior, declinul s-a extins și pe Wall Street, unde acțiunile SK Hynix listate în SUA au pierdut peste 9%, antrenând și alte companii importante din industria semiconductorilor.

Tot vineri, acțiunile producătorilor de cipuri au fost afectate după apariția informațiilor privind un progres neașteptat realizat de un startup chinez din domeniul inteligenței artificiale, eveniment care a reaprins dezbaterile privind nivelul investițiilor uriașe în infrastructura AI.

După maximul atins în luna iunie, indicele Kospi a scăzut cu aproximativ 25%, ceea ce a șters aproape 1.000 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră. În aceeași perioadă, acțiunile Samsung Electronics și SK Hynix au pierdut fiecare peste 30% din valoare.

Autoritățile sud-coreene au suspendat temporar lansarea unor noi produse bursiere cu efect de levier bazate pe acțiuni individuale, măsură care urmărește reducerea speculațiilor și limitarea volatilității.

Cu toate acestea, indicele Kospi rămâne în creștere cu aproximativ 62% de la începutul anului, fiind unul dintre cele mai performante la nivel global.

Analiștii consideră că, atât timp cât investițiile în inteligența artificială vor continua să susțină cererea pentru cipuri de memorie, piața bursieră din Coreea de Sud va rămâne un reper important pentru investitorii din întreaga lume.