Samsung pariază pe inteligența artificială. Compania va renunța la sute de angajați și își va reorganiza operațiunile din SUA

Samsung trece printr-o amplă reorganizare a operațiunilor din SUA, pe fondul schimbărilor din industria tehnologică. În timp ce afacerea cu semiconductori este impulsionată de cererea pentru cipuri destinate inteligenței artificiale, compania își mută sediul din Texas și reduce sute de locuri de muncă în diviziile de electronice de consum.

Samsung Electronics a redus numărul de angajați din operațiunile sale din Statele Unite ale Americii dedicate diviziilor de afișaje, telefoane mobile și alte produse electronice de larg consum. Măsura a afectat în principal salariați din statele New Jersey și Texas și este legată de decizia companiei de a muta sediul central al Samsung Electronics America (SEA) în Texas. 739 de posturi din Englewood Cliffs, New Jersey, au fost vizate de planul de relocare. Samsung a precizat că majoritatea angajaților afectați au primit oferte de transfer în Texas, însă o parte dintre aceștia au fost concediați.

La biroul Samsung Electronics America din Plano, Texas, aproximativ 100 de angajați, inclusiv membri ai diviziei de telefonie mobilă, au fost disponibilizați, potrivit unei persoane care a declarat că se numără printre cei concediați. Sursele consultate de presă internațională au solicitat păstrarea anonimatului, invocând caracterul sensibil al informațiilor.

Reducerile de personal, deși sunt asociate cu mutarea sediului central, evidențiază evoluția diferită a principalelor divizii ale gigantului sud-coreean. În timp ce divizia de semiconductori continuă să înregistreze profituri record, afacerile din domeniul electronicelor de larg consum se confruntă cu stagnare, pe fondul creșterii costurilor cipurilor.

Decizia de a reloca sediul central al Samsung Electronics America este cu atât mai surprinzătoare cu cât angajații din New Jersey s-au mutat în noile birouri din Englewood Cliffs cu mai puțin de un an în urmă. Potrivit unui comunicat al congresmanului american Josh Gottheimer, care a participat la inaugurarea sediului în septembrie, Samsung Electronics America avea aproximativ 1.200 de angajați în New Jersey.

Dimensiunea exactă a concedierilor nu este cunoscută. Totuși, documente consultate de presa internațională arată că, pe 30 iunie, compania a informat o parte dintre angajați despre o „reducere a forței de muncă la nivelul întregii companii”, menționând că aceasta va avea un „impact semnificativ”.

În plus, postări publicate pe LinkedIn indică faptul că peste 30 de angajați, inclusiv directori și responsabili din domeniile vânzări și marketing din Texas, New Jersey și alte locații din SUA, au anunțat în ultimele două săptămâni că au fost concediați sau că au părăsit compania. Aceste informații privind pierderile de locuri de muncă din cadrul Samsung Electronics America nu au mai fost raportate anterior.

În comunicatul transmis agenției de presă Reuters, Samsung a explicat că mutarea sediului central al Samsung Electronics America „ar putea duce la schimbări în structura forței noastre de muncă, cum ar fi situațiile în care unii angajați nu se pot reloca sau anumite funcții sunt optimizate pentru a asigura alinierea rolurilor la prioritățile-cheie ale afacerii”.

Samsung estimează că va raporta o creștere de aproximativ 19 ori a profitului în al doilea trimestru al anului, susținută de cererea puternică pentru cipurile destinate aplicațiilor de inteligență artificială. În același timp, compania a anunțat luna trecută un plan de investiții de sute de miliarde de dolari în construcția unor noi fabrici de semiconductori.

În contrast cu performanța diviziei de cipuri, afacerea cu telefoane mobile este așteptată să înregistreze prima pierdere din istoria sa recentă, pe fondul concurenței tot mai puternice din partea Apple. Totodată, producătorii chinezi TCL și Hisense își consolidează poziția pe piețele televizoarelor și electrocasnicelor, punând presiune suplimentară asupra Samsung. Creșterea costurilor cipurilor, alimentată de boom-ul inteligenței artificiale, a redus marjele de profit pentru întreaga gamă de produse electronice de larg consum a companiei.

Reducerile de personal operate de Samsung urmează tendința adoptată de alte mari companii din sectorul tehnologic, precum Microsoft, Amazon și Meta, care au disponibilizat angajați în timp ce și-au redirecționat investițiile către infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale. Samsung se alătură unor companii precum Tesla și Oracle, care și-au mutat sediile centrale sau operațiunile importante în statul Texas, atras de nivelul redus al taxelor și de mediul de afaceri favorabil. Samsung deține deja în Texas fabrici de cipuri și un important centru dedicat diviziei de telefoane mobile, în Plano.

Potrivit unui angajat al Samsung Electronics America (SEA), angajații sunt preocupați că recentele concedieri ar putea fi urmate de noi reduceri de personal și de o reorganizare care să unească diviziile de electrocasnice, divertisment pentru acasă și dispozitive mobile, în contextul în care compania își concentrează tot mai mult resursele asupra afacerii cu semiconductori.

Samsung a transmis însă că, în prezent, nu există un plan de restructurare amplă la nivel global pentru divizia sa de produse electronice de consum. Compania susține că relocarea sediului central al Samsung Electronics America are drept scop consolidarea colaborării dintre echipe și optimizarea organizației prin reunirea mai multor departamente într-un ecosistem tehnologic și de inteligență artificială aflat în plină dezvoltare.

La sfârșitul anului 2025, Samsung Electronics avea 11.770 de angajați în Statele Unite, inclusiv personalul din divizia de semiconductori.

În paralel, Samsung SDS America, filiala grupului specializată în servicii IT, a notificat autoritățile din statul New Jersey că 179 de posturi de la sediul din Ridgefield Park ar putea fi desființate, în conformitate cu legislația locală. Compania a precizat că aceste schimbări sunt generate exclusiv de relocarea sediului central al operațiunilor sale din America de Nord și nu reprezintă un program de concedieri sau o restructurare a activității.