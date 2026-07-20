Groomingul masculin se maturizează: de ce parfumurile și seturile cadou câștigă o pondere mai mare

Acum cincisprezece ani, un bărbat care folosea mai mult decât săpun, spumă de ras și un deodorant era o excepție. Astăzi, rutina masculină include serumuri, creme hidratante, uleiuri de barbă și parfumuri alese cu grijă, iar cifrele confirmă ceea ce se vede deja în orice baie. Categoria de grooming masculin nu doar că a crescut, ci a devenit unul dintre segmentele care se mișcă cel mai rapid în întreaga industrie de îngrijire personală.

Datele de piață sunt fragmentate, fiindcă fiecare firmă de analiză își definește ușor diferit categoria, dar direcția e aceeași la toate. Fortune Business Insights estimează piața globală de grooming masculin la aproape 68 de miliarde de dolari în 2026, în timp ce alte rapoarte, precum cel de la Bonafide Research, o plasează peste 92 de miliarde, în funcție de ce produse sunt incluse în calcul. Indiferent de cifra absolută, ritmul de creștere se învârte constant în jurul a 6 procente pe an, un tempo pe care segmentul clasic de cosmetice pentru femei, deja matur, nu îl mai atinge. Tocmai aici stă povestea: nu mărimea, ci viteza.

Explicația nu e o modă trecătoare, ci o schimbare culturală de fond. Bărbații au încetat să mai vadă îngrijirea ca pe un teritoriu exclusiv feminin și au început să investească în felul în care arată și se simt. Skincare-ul masculin e motorul principal: tot mai mulți bărbați adoptă rutine cu cleanser, hidratant și protecție solară, iar segmentul de îngrijire a tenului e printre cele mai dinamice din categorie. Analiza Mordor Intelligence arată că skincare-ul crește cu peste 8 procente pe an, cel mai rapid ritm dintre toate subcategoriile de grooming masculin, semn că exact zona în care bărbații erau cel mai reticenți acum un deceniu a devenit acum vârful de lance. Adaugă la asta cultura barber-shopului, influența rețelelor sociale și normalizarea ideii că un bărbat poate avea o rutină de îngrijire fără să i se pună la îndoială masculinitatea, și ai imaginea completă.

Regiunea contează enorm în discuția asta. Fortune Business Insights indică Europa drept regiunea dominantă la nivel global, cu o cotă de 36,5 procente în 2025, susținută de o cultură a îngrijirii bine înrădăcinată și de prezența puternică a brandurilor consacrate. Nu e un accident: piața europeană combină putere de cumpărare, tradiție a parfumeriei și o deschidere mai mare față de premiumizare, adică disponibilitatea de a plăti mai mult pentru formule mai bune. Pentru un consumator din regiune, oferta e printre cele mai bogate din lume, iar concurența dintre branduri împinge calitatea în sus.

Un ultim element schimbă complet jocul: canalul de vânzare. Potrivit Future Market Insights, comerțul online reprezintă în jur de 34 de procente din vânzările de grooming masculin în 2026, o pondere care crește mai repede decât retailul clasic. Motivul e simplu, bărbații preferă să cumpere discret, informat și fără presiunea din magazin. Online găsesc game complete, recenzii și posibilitatea de a compara, ceea ce se potrivește perfect cu felul în care abordează cumpărăturile. Spre deosebire de multe cumpărături spontane, un bărbat care intră în zona de îngrijire tinde să se documenteze înainte, să citească despre ingrediente și să caute exact produsul care i se potrivește, iar mediul online răspunde fix acestui comportament metodic. Un set de parfumuri pentru bărbați, de exemplu, e genul de produs pe care mulți îl aleg tocmai online, unde pot vedea notele, compara variantele și citi impresiile altora înainte de a se decide. Combinația dintre o categorie în plină expansiune și un canal digital care crește accelerat explică de ce grooming-ul masculin a devenit unul dintre cele mai urmărite segmente din toată industria de beauty.