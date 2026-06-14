Bursa de Valori București a câștigat peste 16 miliarde de lei într-o săptămână. Banca Transilvania și Hidroelectrica au atras cele mai mari tranzacții

Bursa de Valori București a încheiat săptămâna în creștere, capitalizarea companiilor listate depășind 620 de miliarde de lei. Deși valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut față de săptămâna precedentă, investitorii au continuat să se concentreze pe cele mai importante companii din piață, în special pe sectorul bancar și energetic. Cele mai mari creșteri de preț au fost consemnate de Mecanica Ceahlău, Carbochim și Longshield Investment Group.

Piața de capital din România a avut o evoluție pozitivă în perioada 8 – 12 iunie 2026, potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 620,72 miliarde de lei, în creștere cu 2,66% față de nivelul de 604,63 miliarde de lei înregistrat în săptămâna anterioară.

Astfel, valoarea companiilor listate la BVB a avansat cu peste 16 miliarde de lei într-un interval de numai câteva zile de tranzacționare, semnalând menținerea interesului investitorilor pentru piața locală.

Creșterea vine într-un context în care investitorii urmăresc atent evoluțiile economice interne și internaționale, dar și perspectivele companiilor listate pentru a doua parte a anului.

În ciuda avansului capitalizării bursiere, rulajul realizat pe segmentul acțiunilor a fost mai redus.

Valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni s-a ridicat la aproximativ 427 milioane de lei, comparativ cu 491 milioane de lei în săptămâna precedentă.

Diferența de aproximativ 63,6 milioane de lei arată o diminuare a activității de tranzacționare, chiar dacă indicele principal al pieței a continuat să evolueze pozitiv.

La finalul săptămânii, indicele BET, principalul indicator al Bursei de Valori București, a închis la 30.364,13 puncte.

Investitorii au continuat să se concentreze asupra celor mai lichide companii listate la bursă.

Banca Transilvania a fost lider detașat în ceea ce privește valoarea tranzacțiilor, cu schimburi totale de 166,23 milioane de lei. Acțiunile băncii au înregistrat o apreciere de 0,41% pe parcursul săptămânii.

Pe locul al doilea s-a situat BRD – Groupe Société Générale, cu tranzacții de 35,53 milioane de lei și o creștere a cotației de 0,98%.

În topul celor mai tranzacționate companii s-a aflat și Hidroelectrica, ale cărei acțiuni au generat schimburi de 35,31 milioane de lei și au avansat cu 1,27%.

Prezența dominantă a acestor companii confirmă interesul investitorilor pentru sectorul bancar și energetic, considerate în continuare printre cele mai stabile segmente ale pieței de capital românești.

Pe segmentul performanțelor bursiere, cele mai spectaculoase aprecieri au fost consemnate de companii cu o lichiditate mai redusă, dar care au atras atenția investitorilor.

Acțiunile Mecanica Ceahlău au urcat cu 13,71%, marcând cea mai mare creștere dintre companiile listate.

Pe următoarele poziții s-au situat Carbochim, cu un avans de 12,50%, și Longshield Investment Group, ale cărei acțiuni au crescut cu 11,27%.

Aceste evoluții arată că investitorii au căutat oportunități și în afara emitenților consacrați din indicele principal BET.

La polul opus s-au aflat companiile care au înregistrat cele mai importante corecții de preț.

Acțiunile SIF Hoteluri au consemnat cea mai mare depreciere, de 15,42%.

Au urmat titlurile Compania Energopetrol, care au pierdut 14,80%, și cele ale Aeta, în scădere cu 11,93%.

Evoluția din această săptămână confirmă tendința pozitivă a pieței locale de capital, care continuă să atragă interesul investitorilor, în ciuda volatilității existente pe piețele financiare internaționale.

Depășirea pragului de 620 de miliarde de lei la capitalizare reprezintă un nou semnal privind consolidarea Bursei de Valori București și rolul tot mai important pe care aceasta îl joacă în finanțarea economiei românești.