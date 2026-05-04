Alocația pentru copii intră într-un proces de restructurare prin care statul schimbă fundamental modul de acordare a sprijinului financiar pentru minori. Proiectul legislativ propune reducerea componentei fixe și introducerea unei părți variabile, dependentă de implicarea în educație.

În prezent, alocația este de 292 de lei pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Noua formulă prevede ca suma fixă să fie redusă la 100 de lei, urmând ca diferența să fie redirecționată către un mecanism de stimulare a participării școlare.

Această schimbare nu presupune diminuarea sprijinului total oferit de stat, ci o redistribuire a fondurilor. Inițiatorii proiectului susțin că obiectivul este încurajarea frecventării cursurilor și creșterea responsabilității în rândul elevilor și familiilor.

Inițiativa legislativă a fost depusă la Senat și beneficiază de susținere politică largă, fiind semnată de parlamentari din toate partidele din coaliția de guvernare.

Noua structură a alocației introduce conceptul de „bursă pentru prezență”, care va constitui partea variabilă a sprijinului financiar acordat copiilor. Această componentă este construită pe baza diferenței din alocația actuală, la care se adaugă un supliment din partea statului.

Mecanismul presupune transformarea sumei de 192 de lei din alocația actuală într-o bursă condiționată. La aceasta se adaugă încă 50 de lei, rezultând o valoare totală de până la 250 de lei pentru componenta variabilă.

Astfel, suma totală pe care un copil o poate primi lunar ar ajunge la 350 de lei, comparativ cu 292 de lei în prezent. Creșterea este însă condiționată strict de respectarea criteriilor educaționale stabilite prin lege.

Acordarea bursei depinde de conduita elevului. Aceasta va fi oferită doar copiilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul „Foarte Bine” la finalul anului școlar, ceea ce introduce un criteriu clar de performanță comportamentală.

Proiectul legislativ nu se limitează la elevii din învățământul obligatoriu, ci extinde aplicarea bursei și la copiii de vârstă preșcolară. Astfel, alocația condiționată ar urma să fie acordată și copiilor care frecventează grădinița.

Această extindere urmărește stimularea participării timpurii la educație, considerată esențială pentru dezvoltarea ulterioară a copiilor. Autoritățile încearcă să reducă decalajele educaționale încă din primii ani de formare.

Pentru copiii din zonele vulnerabile, proiectul prevede un sprijin financiar mai consistent. În aceste cazuri, suma totală ar putea ajunge până la 500 de lei, în funcție de condițiile socio-economice și de frecvența la grădiniță.

Măsura are ca scop reducerea inegalităților și creșterea accesului la educație în comunitățile defavorizate, unde abandonul școlar și absenteismul sunt mai frecvente.

Reconfigurarea alocației vine pe fondul unor date îngrijorătoare privind sistemul educațional din România. Țara se situează printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate de părăsire timpurie a școlii.

Potrivit datelor oficiale, în 2023 rata abandonului școlar a fost de 16,6%, un nivel semnificativ peste media europeană. Acest indicator reflectă dificultățile sistemice în menținerea copiilor în sistemul de educație.

Autoritățile consideră că introducerea unui mecanism financiar condiționat ar putea contribui la reducerea absenteismului și la creșterea gradului de responsabilizare a părinților și elevilor.

Prin această reformă, statul încearcă să lege direct sprijinul financiar de performanța și participarea școlară, într-un efort de a corecta una dintre cele mai persistente probleme ale sistemului educațional românesc.

Tabel sinteză: Modificările propuse pentru alocație: