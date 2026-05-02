Potrivit informațiilor publicate, acest sprijin financiar ar urma să fie direcționat către părinții care, în urma separării sau divorțului, sunt nevoiți să părăsească locuința în care rămâne celălalt fost partener împreună cu copiii.

Guvernul italian justifică măsura prin dificultățile financiare generate de aceste situații, în care persoana care pleacă continuă adesea să suporte costuri legate de creditul ipotecar sau chiria locuinței familiale, conform informațiilor publicate de Il Sole 24 ore.

Pentru implementarea programului au fost alocate 60 de milioane de euro, iar aplicarea acestuia este prevăzută pentru perioada 2026-2028. Autoritățile italiene urmează să stabilească procedurile exacte și condițiile de acces prin viitoare apeluri oficiale.

Vicepremierul Matteo Salvini a explicat că sprijinul financiar are rolul de a ajuta părinții separați să își asigure o locuință proprie după despărțire. În multe cazuri, aceste persoane sunt excluse de pe piața imobiliară din cauza costurilor ridicate, iar ajutorul de 400-500 de euro ar putea facilita obținerea unui acoperiș stabil, inclusiv pentru a permite contactul cu copiii, cel puțin în weekenduri.

Conform estimărilor oficiale, aproximativ 15.000 de părinți separați ar putea beneficia de această măsură în următorii trei ani, iar programul este destinat atât taților, cât și mamelor.

În paralel, datele Institutului Național de Statistică din Italia arată o scădere a numărului de căsătorii. În 2024 au fost înregistrate 173.272 de căsătorii, cu 5,9% mai puține față de 2023. Căsătoriile religioase au scăzut semnificativ, cu 11,4%. De asemenea, au fost consemnate 29.309 căsătorii în care cel puțin unul dintre soți este străin, reprezentând 16,9% din total, cu o scădere de 1,4% față de anul anterior.

Distribuția geografică arată că cea mai mare scădere a căsătoriilor a fost în sudul Italiei, cu 8,3%, urmat de centrul țării cu 5% și nordul cu 4,3%. Potrivit autorităților statistice, această evoluție este determinată de reducerea generațiilor tinere, influențată de natalitatea scăzută și de schimbările culturale. Totodată, în 2024 s-a înregistrat o scădere a separărilor și divorțurilor, cu 75.014 separări și 77.364 divorțuri.

Pe fondul acestor evoluții sociale, aproape două milioane de români trăiesc în Italia, reprezentând cea mai numeroasă comunitate străină din țară. Conform datelor CNEL, aceștia sunt concentrați în special în nordul și centrul Italiei, unde există mai multe oportunități de muncă și infrastructură dezvoltată.

Regiunea Lombardia are cea mai mare pondere de rezidenți străini, cu 22,9% din total, urmată de Lazio cu 12,2% și Emilia-Romagna cu 10,7%. Raportat la populația fiecărei regiuni, Emilia-Romagna are cea mai mare incidență a populației străine, de 12,6%, urmată de Toscana cu 11,6% și Lazio cu 11,3%. În sudul Italiei și în insule, prezența populației străine este mult mai redusă.