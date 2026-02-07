Bonusul pentru chirie din 2026 este gândit pentru a sprijini persoane aflate în etape diferite ale vieții, dar care au un element comun: necesitatea de a închiria o locuință. Cele trei categorii eligibile sunt tinerii sub 31 de ani, studenții universitari care studiază departe de domiciliu și lucrătorii nou-angajați. În cazul acestora din urmă, nivelul beneficiului diferă în funcție de anul în care a fost semnat contractul de muncă, fiind mai avantajos pentru cei angajați în 2025 și mai redus pentru cei angajați în 2026.

Pentru tineri, bonusul de chirie a fost confirmat ca măsură structurală și pentru anul 2026. Acesta constă într-o deducere din impozitul pe venit destinată persoanelor sub 31 de ani care decid să părăsească locuința familiei și să trăiască independent. Pot solicita acest beneficiu persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 31 de ani, condiția de vârstă fiind verificată la momentul semnării contractului de închiriere. Totodată, venitul total anual nu trebuie să depășească suma de 15.493,71 euro. În situația în care contractul este încheiat de mai multe persoane, plafonul de venit se aplică individual fiecărui chiriaș, pentru stabilirea cotei de deducere, conform QuiFinanza.

Locuința închiriată trebuie să fie reședința principală a beneficiarului și să fie diferită de domiciliul părinților. Bonusul poate fi acordat inclusiv în cazul închirierii unei singure camere. Nu sunt eligibile proprietățile de lux, locuințele sociale și închirierile turistice. De asemenea, contractul de închiriere trebuie să fie înregistrat la Agenția Fiscală.

Valoarea deducerii pentru tineri nu este fixă, ci depinde de chiria plătită. Regula generală prevede o deducere egală cu 20% din chiria anuală menționată în contract. Există însă două limite clare. Dacă 20% din chiria anuală este mai mic de 991,60 euro, deducerea acordată este totuși de 991,60 euro, cu condiția ca chiria să fie cel puțin egală cu această sumă. În schimb, dacă 20% din chirie depășește 2.000 de euro, deducerea se plafonează la maximum 2.000 de euro pe an. Acest beneficiu poate fi aplicat pentru primii patru ani ai contractului de închiriere, atât timp cât sunt îndeplinite în continuare condițiile de vârstă și rezidență.

Solicitarea bonusului pentru chirie pentru tineri se face prin depunerea declarației fiscale. În Formularul 730 trebuie completată Secțiunea E, mai exact zona destinată deducerilor pentru taxele de chirie, utilizând Codul 4, rezervat persoanelor cu vârsta între 20 și 31 de ani. Nu este necesară atașarea documentelor la declarație, însă acestea trebuie păstrate pentru eventuale controale ale Agenției Fiscale. Documentele care trebuie conservate sunt contractul de închiriere înregistrat, dovada înregistrării la Agenția Fiscală, certificatul de rezidență sau autocertificarea și chitanțele de plată a chiriei.

Acesta se adresează studenților care urmează cursuri departe de domiciliu și constă într-o deducere IRPEF de 19% din chiria plătită, aplicabilă unei sume maxime de 2.633 de euro. Beneficiul este disponibil dacă universitatea se află la o distanță mai mare de 100 de kilometri față de reședința studentului. În plus, studenții trebuie să aibă un ISEE sub 20.000 de euro și să îndeplinească cerințele de merit, exprimate prin acumularea unui număr minim de credite universitare.

Sunt eligibili studenții înscriși la programe universitare de nivel I sau II, care închiriază o locuință în baza unui contract înregistrat. Proprietatea trebuie să fie situată în aceeași municipalitate sau într-una adiacentă universității și să se afle la o distanță de cel puțin 100 de kilometri de localitatea de reședință, distanță care scade la 50 de kilometri în cazul zonelor defavorizate. Studentul nu trebuie să fi avut întârzieri mai mari de un an în parcursul academic și trebuie să îndeplinească cerințele UFC, respectiv 10 credite pentru anul al doilea și 25 pentru anii următori, credite care trebuie obținute până la data de 10 august a anului precedent. De asemenea, beneficiarul nu trebuie să fi primit alte ajutoare sociale pentru locuință. Deducerea se indică obligatoriu în declarația fiscală.

Al treilea tip de sprijin este bonusul de chirie pentru noii angajați, introdus prin Legea bugetului pe 2025. Acest beneficiu este conceput pentru a susține mobilitatea profesională a angajaților care sunt nevoiți să se mute la o distanță considerabilă de domiciliu. În acest caz, nu este vorba despre o sumă plătită direct de stat, ci despre o scutire de impozit aplicată unui beneficiu suplimentar acordat de angajator.

Concret, este vorba despre sumele pe care angajatorul decide să le ofere pentru a rambursa chiria sau pentru a o plăti direct în numele angajatului. Valoarea maximă a acestui beneficiu depinde de anul angajării, fiind diferită pentru contractele semnate în 2025 față de cele oficializate în 2026.