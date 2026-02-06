Incidentul care a dus la reținerea a cinci persoane a avut loc într-un supermarket din orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș, și scoate în evidență un detaliu esențial pentru siguranța financiară: cardul însoțit de codul PIN notat pe o hârtie, poate transforma o simplă pierdere într-o fraudă bancară completă. Femeia a intrat la cumpărături fără să își dea seama că, la un moment dat, portofelul i-a dispărut din poșetă.

În interior se aflau atât bani, cât și mai multe carduri bancare. Ceea ce a făcut diferența între un furt obișnuit și o pagubă serioasă a fost faptul că, lângă unul dintre carduri, se afla notat codul PIN. Acest detaliu a permis persoanelor care au găsit portofelul să se deplaseze direct la un bancomat și să retragă 3.200 de lei de pe card.

Fapta nu a rămas neobservată. După ce femeia a realizat că banii au dispărut din cont, a sesizat autoritățile, iar ancheta a scos rapid la iveală modul de operare, surprins inclusiv de camerele de supraveghere din supermarket. Cazul arată cât de vulnerabil devine să avem cardul în portofel însoțit de informații confidențiale.

Sesizarea a fost făcută la două zile după pierderea portofelului, moment în care femeia a observat că din contul său fusese retrasă o sumă importantă de bani. Polițiștii au început imediat verificările, stabilind atât locul exact al pierderii, cât și intervalul de timp în care a avut loc retragerea frauduloasă.

„La data de 19 ianuarie 2026, poliţiştii oraşului Sânnicolau Mare au fost sesizaţi de către o femeie din comuna Beba Veche, judeţul Timiş, cu privire la faptul că, în data de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 13:00, în timp ce se afla în incinta unui supermarket din Sânnicolau Mare, şi-ar fi pierdut portofelul aflat în poşetă, în care s-ar fi aflat carduri bancare şi o sumă de bani. Ulterior, persoana a constatat că de pe unul dintre carduri ar fi fost retrasă fraudulos suma de 3.200 de lei”, a transmis IPJ Timiş.

Analiza imaginilor de supraveghere a arătat clar traseul portofelului după ce a fost pierdut. Acesta a fost observat de mai multe persoane, care l-au ridicat și au părăsit incinta magazinului. În scurt timp, una dintre acestea s-a deplasat la un bancomat, unde a fost efectuată retragerea.

Polițiștii au subliniat că accesul facil la bani a fost posibil exclusiv pentru că cardul era însoțit de codul PIN, o practică riscantă, frecvent întâlnită, dar extrem de periculoasă.

În urma investigațiilor, anchetatorii au reușit să identifice rapid persoanele implicate în acest caz. Este vorba despre un grup format din cinci tineri, trei bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani. Toți ar fi participat, în diferite etape, la însușirea portofelului și la folosirea cardului bancar.

Identificarea acestora a fost posibilă atât prin imaginile surprinse în supermarket, cât și prin verificarea traseului urmat până la bancomat. Datele bancare și ora retragerii au confirmat corespondența cu imaginile video, iar probele strânse au dus la luarea măsurii preventive.

„În investigaţiilor poliţiştii au identificat persoanele bănuite de comiterea faptelor, fiind vorba despre cinci persoane, 3 bărbaţi şi două femei cu vârste cuprinse între 18 ani şi 27 ani”, au precizat anchetatorii.

Ulterior, pe baza probatoriului administrat, s-a dispus reținerea tuturor celor implicați.