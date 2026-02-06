Cazurile au fost raportate în Germania, stat în care locuiesc peste 900.000 de români, potrivit datelor oficiale. Printre aceștia se află și numeroși pensionari, considerați o categorie vulnerabilă în fața tentativelor de fraudă.

Autoritățile germane au transmis avertismente publice, după ce mai multe persoane în vârstă au fost contactate telefonic de escroci care au încercat să obțină informații sensibile sau sume de bani.

Potrivit avertismentelor, infractorii se prezintă drept angajați ai pe și solicită date bancare sau personale, sub pretextul unor verificări urgente ale dosarului de pensie.

Metoda este cu atât mai periculoasă cu cât escrocii folosesc tehnici de manipulare a afișajului telefonului, astfel încât pe ecran apare numărul real al instituției. Această practică creează impresia unui apel oficial și determină multe victime să aibă încredere și să ofere informații confidențiale, care sunt ulterior folosite pentru alte infracțiuni.

Casa de Asigurări de Pensii din Germania a precizat ferm că persoanele asigurate sunt contactate telefonic doar în situații excepționale și că nu sunt solicitate niciodată date personale sau bancare prin telefon.

În cazul oricărui dubiu, oamenii sunt sfătuiți să închidă imediat apelul și să nu sune înapoi numărul afișat. Verificările trebuie făcute exclusiv prin linia oficială de asistență, la 0800 1000 4800.

Pe lângă fraudele legate de pensii, unitățile de prevenire a criminalității din cadrul poliției germane avertizează asupra altor apeluri înșelătoare extrem de răspândite. Infractorii folosesc povești inventate menite să inducă panică și presiune emoțională.

Victimelor li se spune că un nepot ar fi provocat un accident grav și are nevoie urgentă de bani pentru cauțiune sau că un membru al familiei se află într-o situație medicală critică. În unele cazuri, escrocii se dau chiar drept ofițeri de poliție, pentru a-și spori credibilitatea.

Unul dintre cele mai periculoase trucuri este menținerea victimelor în convorbire pentru perioade foarte lungi. În acest fel, acestea nu pot lua legătura cu rudele sau prietenii pentru a cere sfaturi și rămân captive într-o stare de frică și panică, ceea ce le face mult mai ușor de manipulat.

Autoritățile subliniază că această tactică este un semnal clar de fraudă și recomandă întreruperea imediată a oricărui apel suspect.

Pentru a se proteja de apelurile frauduloase, poliția recomandă câteva reguli esențiale:

să nu fie folosit niciodată numărul afișat pe telefon pentru a suna înapoi;

să fie contactate rudele sau persoanele apropiate doar la numerele cunoscute;

să nu fie divulgate informații personale sau financiare;

să nu fie oferite bani sau obiecte de valoare unor necunoscuți;

să existe o parolă stabilită în familie pentru identificarea telefonică;

să fie ajustate contactele din agenda telefonică pentru a reduce riscul de manipulare.

Ce trebuie făcut dacă există suspiciuni de fraudă

În cazul unui apel suspect, persoanele sunt sfătuite să închidă imediat, să rămână calme și să anunțe poliția apelând numărul de urgență 110. Chiar dacă banii au fost deja predați, depunerea unei plângeri este esențială.

Pentru informare suplimentară, Casa de Asigurări de Pensii din Germania pune la dispoziție broșura „Atenție la apelurile frauduloase”, care explică cele mai frecvente metode de înșelăciune și măsurile de protecție disponibile.