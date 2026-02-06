Un număr mare de pensionari încearcă să își recupereze drepturile fie în instanță, fie prin alte căi legale. Potrivit datelor citate de Newsweek, există peste 17.000 de procese aflate pe rol între pensionari și Casa de Pensii.

În paralel, la Curtea Constituțională se află peste 2.000 de dosare în care au fost ridicate excepții de neconstituționalitate, fără ca vreunul să fi fost soluționat până acum.

Pe lângă acțiunile în instanță, sesizarea Avocatul Poporului reprezintă o alternativă mai rapidă. Printr-o petiție, instituția poate solicita Casei de Pensii (CNPP) să reanalizeze dosarul și să corecteze eventualele erori.

Un caz soluționat recent vizează o persoană din București, sector 3, care a contestat decizia de pensionare, arătând că stagiul de cotizare era mult diminuat față de cel stabilit anterior. În plus, Casa Locală de Pensii nu a oferit un răspuns în termenul legal.

În urma demersurilor făcute de Avocatul Poporului, Casa Națională de Pensii Publice a reevaluat dosarul. Decizia inițială a fost revizuită, punctajul mediu anual a fost majorat, iar pensionarul a primit diferențe bănești aferente perioadei 2020–2025, în cuantum de 7.968 de lei, sumă achitată în luna iulie 2025.

Într-un alt caz, un pensionar din București, sector 2, a reclamat că pensia sa nu acoperă nevoile de bază, deși are 35 de ani vechime în muncă. De asemenea, sprijinul social anterior, constând în tichete pentru alimente și medicamente, fusese sistat.

Avocatul Poporului a sesizat atât Casa Națională de Pensii Publice, cât și DGASPC Sector 2. Casa de Pensii a precizat că pensia este completată cu indemnizația socială până la nivelul minim garantat de 1.281 lei.

În urma intervenției, familia pensionarului a primit tichete sociale pentru alimente și medicamente, iar pentru trimestrul III a fost propusă acordarea unor tichete suplimentare.

Un pensionar din București, sector 1, a reclamat că anumite perioade lucrate, pentru care plătise contribuții, precum și stagiul militar, nu au fost incluse în calculul pensiei, deși depusese documentele necesare și formulase mai multe sesizări fără răspuns.

După intervenția Avocatului Poporului, Casa Locală de Pensii Sector 1 a emis o decizie de revizuire prin care au fost incluse perioadele de cotizare și serviciul militar. Drepturile au fost recalculate retroactiv, începând cu data înscrierii inițiale la pensie, iar Casa Națională de Pensii Publice a confirmat că sumele restante urmează să fie plătite integral.

Un alt caz a vizat o pensionară din județul Constanța, care a reclamat întârzieri în stabilirea pensiei la limită de vârstă. Deși depusese cererea, Casa Județeană de Pensii Constanța nu i-a transmis decizia în termenul legal.

Avocatul Poporului a solicitat explicații, iar instituția a invocat nefuncționarea aplicației informatice necesare calculării pensiilor.

Întrucât situația se prelungea de mai multe luni, a fost declanșată o anchetă, care a confirmat că problemele tehnice au generat întârzieri semnificative în soluționarea dosarelor. Ulterior, drepturile au fost stabilite, iar diferențele de bani au fost acordate.