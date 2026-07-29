Datele publicate de CNPP scot la iveală o diferență importantă între pensionarii din România

Numărul total al pensionarilor din România a fost de 4.678.792 la sfârșitul lunii iunie 2026, în scădere cu 1.034 de persoane comparativ cu luna precedentă. Datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că pensia medie s-a situat la 2.784 de lei.

Valoarea totală a drepturilor de pensie achitate în această perioadă a ajuns la 13,025 miliarde de lei. Totodată, statisticile indică faptul că 512.335 de pensionari au avut perioade de activitate în agricultură, iar pensia medie acordată acestei categorii a fost de 712 lei.

Potrivit informațiilor publicate de CNPP, cea mai numeroasă categorie este reprezentată de pensionarii pentru limită de vârstă. La sfârșitul lunii iunie, aceștia însumau 3.780.746 de persoane, dintre care 2.155.533 erau femei.

Pensia medie pentru beneficiarii care au ieșit la pensie pentru limită de vârstă a fost de 3.116 lei, conform datelor citate.

Statisticile CNPP mai arată că, în iunie 2026, un număr de 60.477 de persoane au beneficiat de pensie anticipată. Pentru această categorie, pensia medie a fost de 2.459 de lei.

În același timp, pensie de invaliditate au primit 389.642 de persoane, valoarea medie a drepturilor fiind de 1.078 de lei.

Din totalul beneficiarilor de pensie de invaliditate, 46.031 de persoane au fost încadrate în gradul I de invaliditate. Pentru această categorie, pensia medie acordată a fost de 941 de lei.

Datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice mai arată că, în luna iunie 2026, pensie de urmaș a fost acordată unui număr de 447.839 de persoane.

Valoarea medie a pensiei de urmaș a fost de 1.510 lei. În aceeași perioadă, ajutor social a fost acordat unui număr de 88 de pensionari, iar suma medie primită de aceștia s-a ridicat la 540 de lei, se mai arată în raportul publicat de Casa Națională de Pensii Publice