Ce urmează pentru cel mai mare aeroport din Marea Britanie. Primele reguli pentru proiectul de 33 de miliarde
Aeroportul Heathrow (SURSA FOTO: Dreamstime)
Aeroportul Heathrow va putea introduce o taxă suplimentară de aproximativ 15 pence pentru fiecare pasager în anul 2028, pentru a acoperi costurile inițiale legate de extinderea celui mai mare hub aerian din Marea Britanie. Decizia a fost anunțată miercuri de autoritatea de reglementare din domeniul aviației, care a stabilit limitele de finanțare pentru primele etape ale proiectului.
Extinderea Heathrow ascunde primul test financiar
Heathrow operează în prezent la capacitate maximă, iar guvernul britanic susține construirea unei noi piste la aproximativ 24 de kilometri vest de Londra. Obiectivul autorităților este ca infrastructura suplimentară să fie finalizată și deschisă până în anul 2035.
Proiectul de extindere este estimat la 33 de miliarde de lire sterline, echivalentul a aproximativ 43,87 miliarde de dolari, și urmează să fie finanțat prin surse private.
Autoritatea Aviației Civile din Marea Britanie analizează mecanismele de reglementare care ar putea permite dezvoltarea investiției, stabilind în același timp limite pentru costurile suportate de operatori și pasageri.
Limite stabilite pentru recuperarea cheltuielilor inițiale
Proprietarul British Airways, International Airlines Group, precum și alte companii aeriene au transmis anterior că Heathrow se află deja printre cele mai scumpe aeroporturi din lume și au solicitat ca impactul financiar al extinderii să fie menținut la un nivel redus.
Autoritatea Aviației Civile a precizat că finanțarea pentru activitățile inițiale de planificare și proiectare va fi asigurată prin recuperarea sumelor cheltuite de aeroport în anii 2025 și 2026, prin intermediul taxelor aeroportuare. Pentru aceste costuri a fost stabilit un plafon de 320 de milioane de lire sterline.
O altă inițiativă de extindere a unui aeroport concurent, care nu a fost selectată de guvernul britanic, va putea recupera costuri în valoare de aproximativ 4,1 milioane de lire sterline.
Potrivit autorității de reglementare, recuperarea acestor cheltuieli inițiale va determina o creștere a taxei maxime de aeroport pentru pasageri cu aproximativ 15 pence în 2028. Ulterior, valoarea suplimentară ar urma să ajungă la aproximativ 30 de pence în anii următori.
Consultări pentru finanțarea etapelor următoare
Extinderea Heathrow reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură aeroportuară analizate în Marea Britanie, iar autoritățile urmăresc stabilirea unui mecanism de finanțare care să permită continuarea etapelor de proiectare și dezvoltare.
Autoritatea Aviației Civile a anunțat că va organiza consultări spre finalul acestui an privind modul în care vor fi gestionate costurile generate începând cu anul 2027.
Decizia privind recuperarea cheltuielilor inițiale face parte din procesul de stabilire a regulilor financiare pentru dezvoltarea noii piste și pentru pregătirea etapelor următoare ale proiectului de extindere a aeroportului Heathrow.
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