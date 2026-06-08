Final neașteptat pentru un aeroport legendar: toate zborurile și operațiunile vor fi anulate

Coventry Airport urmează să își închidă definitiv activitatea pe 11 iunie, după nouă decenii de funcționare. Decizia marchează finalul unui parcurs început în anii 1930, când aeroportul a fost deschis sub denumirea Baginton Aerodrome, iar acum toate zborurile vor fi oprite, iar operațiunile pe pistă vor înceta complet la data stabilită.

Inițial, amplasamentul a avut rol de aerodrom pentru antrenamente și zboruri charter, înainte de a deveni un punct utilizat și pentru curse comerciale de pasageri. De-a lungul timpului, a avut și o utilizare militară, fiind aerodrom de vânătoare în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Evoluția sa a reflectat schimbările din aviația britanică pe parcursul mai multor decenii.

Începând cu 2008, toate zborurile comerciale care legau aeroportul de destinații din Insulele Canalului Mânecii, Spania, Italia, Polonia și Franța au fost anulate. Activitatea de pasageri s-a redus treptat, iar utilizarea infrastructurii a continuat în alte forme, fără reluarea rutelor comerciale regulate.

De-a lungul existenței sale, aeroportul a găzduit și momente cu vizibilitate publică. Printre acestea se numără vizita Papei Ioan Paul al II-lea din 1982, care a aterizat cu un elicopter britanic Caledonian vopsit în auriu și albastru. Evenimentul a atras aproximativ 350.000 de persoane, înaintea celebrării liturghiei și administrării sacramentului confirmării.

În etapa finală a activității, atenția s-a mutat și spre ultimele zboruri private operate pe aeroport. Printre pasagerii ultimului zbor s-au aflat membrii trupei Take That, prezență care a generat reacții la nivel local și pe rețelele sociale ale aeroportului.

Pagina de Facebook a aeroportului a transmis mesajul: „Acești domni drăguți de la Take That au zburat de pe Aeroportul Coventry în această seară și când au aflat că erau ultimii noștri pasageri pe ultimul nostru zbor comercial rezervat înainte de închidere, au insistat să facă o fotografie cu personalul de la sol pentru a marca ocazia”.

Decizia de oprire a operațiunilor a fost comunicată oficial și autorităților din domeniul aviației. Procesul administrativ a fost derulat conform reglementărilor aplicabile, iar notificările au fost transmise tuturor părților implicate.

Într-o altă precizare publicată pe site-ul aeroportului se arată: „În noiembrie 2025, Aeroportul Coventry a depus o cerere la Autoritatea Aviației Civile (CAA) prin care a notificat oficial intenția de a înceta operațiunile pe pistă începând cu 11 iunie 2026. În conformitate cu reglementările relevante, toate părțile afectate au fost notificate.”

Zona pe care funcționează aeroportul urmează să fie transformată într-o centrală energetică evaluată la miliarde de lire sterline. Schimbarea de destinație vine după o perioadă îndelungată în care infrastructura aeronautică a fost utilizată în mod tot mai limitat pentru transportul de pasageri și curse comerciale.