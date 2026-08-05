Cutremur puternic în sudul Filipinelor. Seismul cu magnitudinea 6,3 a provocat panică în rândul populației

Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs miercuri, 5 august, în largul sudului Filipinelor, potrivit datelor înregistrate de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS). Seismul s-a produs la ora 12:14 și a avut epicentrul la aproximativ 32 de kilometri sud-vest de mica insulă Sarangani.

În urma cutremurului nu a fost emisă avertizare de tsunami, iar până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Un salvator de pe insula Sarangani a declarat pentru AFP că seismul s-a produs în timp ce un număr mare de persoane era adunat pentru a primi o subvenție guvernamentală. Potrivit acestuia, zguduiturile au fost puternice, iar oamenii au intrat în panică, alergând și strigând.

„Cutremurul s-a simțit destul de puternic. Am văzut oameni panicați. Alergau și strigau”, a spus acesta.

Acesta a precizat că distribuirea ajutorului financiar de către autoritățile locale făcuse ca foarte multe persoane să fie prezente în zona terenului de sport, însă toate sunt în siguranță. Pe baza evaluării efectuate și a experienței anterioare, autoritățile locale nu se așteaptă la victime sau la distrugeri.

„Seismul s-a produs în timp ce autoritățile locale acordau un ajutor financiar, astfel că erau foarte mulți oameni adunați pe terenul de sport, însă toată lumea este în siguranță. Pe baza evaluării noastre și a experienței pe care o avem, nu credem că vor exista victime sau pagube materiale”, a mai spus acesta.

Centrul pentru Avertizare de Tsunami din Pacific a estimat că seismul s-a produs la o adâncime de 62 de kilometri.

Cutremurul de miercuri vine după un seism puternic produs pe 8 iunie pe insula vecină Mindanao, care a provocat prăbușirea unor clădiri, alunecări de teren și moartea a cel puțin 76 de persoane.

Seismul din iunie a fost provocat de deplasarea fosei tectonice Cotabato și a ridicat fundul mării cu până la doi metri, expunând recife de corali și afectând viața marină.

Cutremurele sunt aproape zilnice în Filipine, țară situată pe Inelul de Foc al Pacificului, un arc de activitate seismică intensă care se întinde din Japonia, prin Asia de Sud-Est, până în bazinul Oceanului Pacific.