Ryanair a depășit pentru prima dată pragul de 22 de milioane de pasageri într-o singură lună. Compania a înregistrat un nou record în iulie

Compania aeriană irlandeză de tip low-cost Ryanair a anunțat că a transportat un număr record de pasageri în luna iulie, depășind pentru prima dată pragul de 22 de milioane de călători într-o singură lună.

Compania aeriană a raportat că numărul pasagerilor a ajuns la 22,2 milioane în iulie, față de 20,8 milioane în aceeași lună a anului trecut. Creșterea anuală a fost de 7%, potrivit informațiilor publicate de RTE.

Gradul de ocupare al aeronavelor, indicator care arată câte locuri sunt ocupate pe fiecare zbor, a rămas la 96%, același nivel înregistrat și în perioada comparabilă de anul trecut. În luna iulie, Ryanair a operat peste 120.800 de zboruri.

Compania a anunțat, de asemenea, că în cele 12 luni încheiate la sfârșitul lunii iulie a transportat 213,2 milioane de pasageri, ceea ce reprezintă o creștere de 5% față de perioada similară anterioară.

Rezultatele privind traficul de pasageri au fost publicate la scurt timp după ce Ryanair a anunțat o scădere puternică a profitului trimestrial. Compania a precizat recent că profitul său s-a redus cu mai mult de o treime, după ce prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat în contextul războiului din Iran.

Transportatorul aerian a raportat o scădere de 34% a profitului după taxe, până la 538 de milioane de euro, pentru cele trei luni încheiate la sfârșitul lunii iunie, potrivit publicației menționate.

Potrivit informațiilor transmise de companie, rezultatele au fost afectate de creșterea puternică a prețului combustibilului pentru acea parte de 20% din necesarul de carburant care nu fusese acoperită prin contracte de protecție împotriva fluctuațiilor de preț. În același timp, Ryanair a redus tarifele medii cu 6% pentru a stimula cererea. După publicarea acestor informații, acțiunile Ryanair au înregistrat o scădere în tranzacțiile de la Dublin.

Ryanair este cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa și unul dintre cei mai mari transportatori de pasageri din lume, operând o rețea extinsă de zboruri pe întreg continentul european și către numeroase destinații internaționale.