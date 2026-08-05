NATO face apel la bănci și investitori să finanțeze mai mult industria de apărare. Capitalul privat, considerat esențial

NATO încearcă să atragă mai multe investiții private în industria de apărare și securitate. Alianța a lansat o inițiativă prin care încurajează băncile și instituțiile financiare să acorde mai multe credite și să investească în companiile din domeniu, în contextul în care statele membre își majorează cheltuielile pentru apărare.

Aliații NATO au lansat un nou „apel la acțiune” adresat instituțiilor financiare în cadrul Forumului Industriei de Apărare organizat la Summitul NATO de la Ankara, pe 7 iulie 2026.

Inițiativa are ca obiectiv creșterea investițiilor de capital privat în domeniile apărării, securității și rezilienței la nivelul întregii Alianțe.

Potrivit NATO, pe lângă majorarea bugetelor publice pentru apărare, este nevoie și de o implicare mai mare a sectorului financiar pentru a susține dezvoltarea industriei și accelerarea proiectelor de investiții.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că cererea tot mai mare de capabilități de apărare impune investiții suplimentare în industrie și în inovare.

„Pentru a ne menține apărarea puternică, trebuie să susținem și să ne extindem industriile și să stimulăm inovația în întregul sector al apărării. Și pentru aceasta, avem nevoie de capital”, a afirmat Mark Rutte.

Acesta a precizat că, deși în ultimii ani capitalul privat s-a orientat într-o măsură mai mare către industria de apărare, nivelul actual al investițiilor rămâne insuficient.

„Nu este nici pe departe suficient”, a adăugat secretarul general al NATO.

Prin noul apel, NATO încurajează instituțiile financiare să își extindă activitatea de creditare și investițiile în capitaluri proprii pentru companiile din sectoarele apărării, securității și rezilienței.

În același timp, statele membre sunt încurajate să își consolideze mecanismele naționale de finanțare și să sprijine dezvoltarea unor modele de cofinanțare între sectorul public și cel privat.

Inițiativa urmărește să faciliteze accesul companiilor la finanțare și să accelereze dezvoltarea unor noi capacități industriale și tehnologice.

Apelul lansat de NATO a fost susținut de mai multe instituții financiare importante, printre care Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, NatWest, PKO Bank Polski, Danske Bank, Banca de Dezvoltare a Afacerilor din Canada și Fondul de Inovare al NATO.

Potrivit Alianței, aceste instituții au mobilizat deja 217 miliarde de dolari în capital destinat domeniilor apărării și securității.

Mark Rutte a descris lansarea inițiativei drept „doar începutul” și a afirmat că NATO va continua colaborarea cu sectorul financiar pentru a atrage investiții suplimentare în dezvoltarea capacităților de apărare ale statelor aliate.