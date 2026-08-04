Palantir depășește așteptările: profitul s-a triplat, iar acțiunile au urcat cu 8%

Palantir continuă să impresioneze investitorii, după ce a raportat rezultate financiare peste așteptări și și-a majorat estimările pentru întregul an. Creșterea spectaculoasă a afacerilor comerciale din SUA și profitul în urcare au alimentat optimismul pieței, iar acțiunile companiei au avansat semnificativ după publicarea rezultatelor.

Compania americană de software Palantir a raportat rezultate financiare peste estimările analiștilor în trimestrul al doilea și și-a majorat prognoza pentru întregul an, pe fondul accelerării puternice a afacerilor comerciale din Statele Unite ale Americii.

Veniturile companiei au crescut cu 93% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1,94 miliarde de dolari, peste estimarea analiștilor de 1,80 miliarde de dolari. Profitul ajustat s-a ridicat la 41 de cenți pe acțiune, comparativ cu estimarea de 35 de cenți, iar profitul net a urcat la 1,07 miliarde de dolari, de la 329 de milioane de dolari în urmă cu un an.

Veniturile din contractele cu guvernul american au avansat cu 90%, până la 809 milioane de dolari. Cel mai rapid ritm de creștere a fost însă înregistrat de divizia comercială din SUA, unde veniturile au crescut cu 149%, ajungând la 764 de milioane de dolari.

În urma acestor rezultate, Palantir și-a revizuit în creștere estimarea de venituri pentru 2026, la 8,15-8,16 miliarde de dolari, față de prognoza anterioară de 7,65-7,66 miliarde de dolari. Totodată, compania estimează că veniturile din segmentul comercial american vor depăși 3,42 miliarde de dolari în 2026.

Directorul general, Alex Karp, a declarat că ritmul actual de creștere ar putea continua cel puțin încă 18 luni. El și-a reafirmat, de asemenea, sprijinul pentru modelele de inteligență artificială cu arhitectură deschisă, pe care le consideră esențiale pentru menținerea competitivității industriei americane în fața Chinei.

După publicarea rezultatelor financiare, acțiunile Palantir au urcat cu aproximativ 8% în tranzacțiile desfășurate după închiderea ședinței bursiere.

Palantir Technologies a fost fondată în mai 2003 de Peter Thiel, Alex Karp, Stephen Cohen, Joe Lonsdale și Nathan Gettings. Numele companiei provine din universul „Stăpânul Inelelor”, făcând referire la palantíri, globurile magice capabile să vadă la distanță, o alegere care reflectă misiunea companiei de a identifica tipare ascunse în volume uriașe de date complexe.

La începuturile sale, între 2003 și 2010, Palantir s-a concentrat aproape exclusiv pe colaborarea cu instituțiile guvernamentale din Statele Unite ale Americii. Fondatorii au pornit de la ideea că algoritmii antifraudă dezvoltați pentru PayPal pot fi adaptați pentru a sprijini comunitatea americană de informații. Capitalul inițial a fost asigurat de Peter Thiel și completat de o investiție din partea In-Q-Tel, fondul de investiții al CIA. În această perioadă, compania a lansat Palantir Gotham, platformă creată special pentru analiștii din domeniul apărării și al combaterii terorismului.

Începând cu 2011, Palantir și-a extins activitatea în sectorul comercial și a câștigat notorietate la nivel mondial după ce s-a aflat că software-ul său a fost utilizat în operațiunea care a dus la localizarea lui Osama bin Laden. Ulterior, compania a lansat Palantir Foundry, o platformă destinată mediului privat, adoptată de numeroase corporații din clasamentul Fortune 500. Soluțiile dezvoltate de Palantir au început să fie utilizate pe scară largă în domenii precum sectorul bancar, asigurările, retailul și managementul lanțurilor de aprovizionare.

Un moment important în evoluția companiei a avut loc în septembrie 2020, când Palantir s-a listat la Bursa din New York (NYSE: PLTR) printr-o ofertă publică directă. În aceeași perioadă, compania și-a mutat sediul central din Silicon Valley în Denver, Colorado, o decizie prezentată drept o distanțare de cultura dominantă din industria tehnologică. În timpul pandemiei de COVID-19, platformele Palantir au fost utilizate de mai multe guverne occidentale pentru monitorizarea distribuției vaccinurilor și gestionarea capacității spitalelor.