Dromaderul vine din deșert în paginile Colecției „Animale din sălbăticie”. Numărul 22, la chioșcuri, din 4 august!
Colecția „Animale din sălbăticie” prezintă un animal perfect adaptat pentru a trăi în condiții grele, în locuri aride din toată lumea. Dromaderul nu are doar ochii protejați de nisip, nările sale sunt lungi și înguste pentru a ține nisipul deoparte, iar copitele sale au pernițe speciale care îl împiedică să se afunde în solul instabil.
În prezent, doar în Australia, unde a fost adus de oameni, trăiește în sălbăticie. În deșerturile din Africa și Asia, de unde provine, a fost domesticit și este folosit la multe treburi.
Revista este frumos ilustrată și scrisă pe înțelesul copiilor. Povestea inclusă în acest număr este despre doi dromaderi foarte însetați care încearcă să găsească apă în pământul arid și sunt salvați de o ploaie neașteptată.
Revista este însoțită de două figurine simpatice – dromaderul și o maimuțică!
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Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
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