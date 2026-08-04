Dromaderul vine din deșert în paginile Colecției „Animale din sălbăticie”. Numărul 22, la chioșcuri, din 4 august!

Colecția „Animale din sălbăticie” prezintă un animal perfect adaptat pentru a trăi în condiții grele, în locuri aride din toată lumea. Dromaderul nu are doar ochii protejați de nisip, nările sale sunt lungi și înguste pentru a ține nisipul deoparte, iar copitele sale au pernițe speciale care îl împiedică să se afunde în solul instabil.

În prezent, doar în Australia, unde a fost adus de oameni, trăiește în sălbăticie. În deșerturile din Africa și Asia, de unde provine, a fost domesticit și este folosit la multe treburi.

Cei mici vor afla cum găsește apă dromaderul și cât timp rezistă fără să bea, dar și cu ce plante de hrănește și, mai ales, de ce nu mănâncă niciodată toate frunzele unei plante.

În ceea ce privește animalele înrudite, cu excepția cămilei care este de asemenea de dimensiuni mari, celelalte sunt semnificativ mai mici. Citiți ca să descoperiți și aceste rude.