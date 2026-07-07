Ghepardul este eroul numărului 20 al Colecției „Animale din sălbăticie”, la chioșcuri din 7 iulie
Colecția „Animale din sălbăticie” a ajuns la numărul 20 care prezintă ghepardul, cel mai rapid animal din lume. Cei mici vor descoperi unde trăiește acest animal, căruia îi place să urce pe mușuroaie de termite pentru a-și supraveghea teritoriul, și care sunt tehnicile sale de vânătoare. De asemenea, vor afla cum și pentru cât timp are grijă mama-ghepard de puii săi care se nasc orbi.
O altă informație interesantă din viața gheparzilor este legată de cum își transmit mesaje unui altuia prin expresii faciale și prin postura corpului, în condițiile în care fiecare are teritoriul său, pe care îl părăsește doar în condiții speciale. Paginile revistei vin și cu informații despre alte feline, rude sălbatice ale pisicii, care trăiesc în diverse locuri din lume.
Revista este frumos ilustrată și scrisă pe înțelesul copiilor. Povestea inclusă în acest număr este despre competiția dintre trei pui de ghepard și morala acesteia este că învingătorul nu este neapărat nici cel mai rapid, nici cel mai rezistent dintre cei care se întrec.
Revista este însoțită de două figurine simpatice –ghepardul și un pui de crocodil!
Colecția „Animale din sălbăticie” este o serie educativă, care îi apropie pe cei mici de natură și îi ajută să înțeleagă rolul și importanța fiecărei viețuitoare și de ce oamenii trebuie să facă eforturi pentru protejarea animalelor care se află în risc de dispariție.
Caută numărul 20– Ghepardul, la chioșcuri, începând de marți, 7 iulie, și continuă aventura în lumea fascinantă a animalelor! Preț: 29,99 lei.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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