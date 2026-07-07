Ghepardul este eroul numărului 20 al Colecției „Animale din sălbăticie”, la chioșcuri din 7 iulie

Colecția „Animale din sălbăticie” a ajuns la numărul 20 care prezintă ghepardul, cel mai rapid animal din lume. Cei mici vor descoperi unde trăiește acest animal, căruia îi place să urce pe mușuroaie de termite pentru a-și supraveghea teritoriul, și care sunt tehnicile sale de vânătoare. De asemenea, vor afla cum și pentru cât timp are grijă mama-ghepard de puii săi care se nasc orbi.

O altă informație interesantă din viața gheparzilor este legată de cum își transmit mesaje unui altuia prin expresii faciale și prin postura corpului, în condițiile în care fiecare are teritoriul său, pe care îl părăsește doar în condiții speciale. Paginile revistei vin și cu informații despre alte feline, rude sălbatice ale pisicii, care trăiesc în diverse locuri din lume.

Revista este frumos ilustrată și scrisă pe înțelesul copiilor. Povestea inclusă în acest număr este despre competiția dintre trei pui de ghepard și morala acesteia este că învingătorul nu este neapărat nici cel mai rapid, nici cel mai rezistent dintre cei care se întrec.

Revista este însoțită de două figurine simpatice –ghepardul și un pui de crocodil!

Colecția „Animale din sălbăticie” este o serie educativă, care îi apropie pe cei mici de natură și îi ajută să înțeleagă rolul și importanța fiecărei viețuitoare și de ce oamenii trebuie să facă eforturi pentru protejarea animalelor care se află în risc de dispariție.

Caută numărul 20– Ghepardul, la chioșcuri, începând de marți, 7 iulie, și continuă aventura în lumea fascinantă a animalelor! Preț: 29,99 lei.