În paginile revistei, cei mici află unde trăiește koala și de ce pădurile de eucalipt sunt mediul lor ideal. Ei descoperă și ce mănâncă acest animal – frunze și flori de eucalipt – și cum reușește să digere aceste plante pe care majoritatea animalelor nu le pot consuma. Revista explică, de asemenea, cum se nasc puii de koala și cât timp petrec în marsupiul mamei înainte de a începe să exploreze lumea.

Pe lângă informațiile educative, revista include și o poveste ilustrată plină de emoție despre o familie de koala și despre relația specială dintre mamă și puii ei. Povestea îi ajută pe copii să înțeleagă mai bine viața acestor animale.

Ca în fiecare număr al colecției, lectura este completată de joacă. Numărul 12 vine la pachet cu două figurine: o figurină koala și o figurină furnicar, care îi invită pe copii să recreeze scene din natură sau să inventeze propriile aventuri.

Prin combinația dintre informație, poveste și joc, colecția „Animale din sălbăticie” transformă fiecare număr într-o experiență de descoperire a lumii animalelor.

