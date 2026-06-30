Fermele din Europa au tot mai puține animale. Numărul porcilor, bovinelor, oilor și caprelor a continuat să scadă în 2025

Numărul animalelor din fermele din Uniunea Europeană a continuat să se reducă în 2025, menținând tendința descendentă observată în ultimul deceniu. Potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), toate principalele categorii de efective de animale au înregistrat scăderi comparativ cu anul precedent.

În 2025, Uniunea Europeană avea 131,5 milioane de porci, 71,6 milioane de bovine, 55,3 milioane de ovine și 10,2 milioane de caprine. Comparativ cu anul 2024, populația de porci a scăzut cu 0,5%, cea de bovine cu 0,4%, efectivele de ovine cu 2,2%, iar cele de caprine cu 2,5%, conform datelor Eurostat.

„În anul 2025, Uniunea Europeană avea 131,5 milioane de porci, 71,6 milioane de bovine, 55,3 milioane de ovine și 10,2 milioane de caprine. Toate efectivele de animale au fost mai reduse decât în anul precedent: populația de porci a scăzut cu 0,5%, cea de bovine cu 0,4%, efectivele de ovine cu 2,2%, iar cele de caprine cu 2,5%”, informează Eurostat.

Scăderea efectivelor de animale face parte dintr-o tendință pe termen lung observată la nivelul Uniunii Europene. În comparație cu anul 2015, numărul porcilor era cu 8,9% mai mic în 2025, efectivele de bovine s-au redus cu 9,7%, cele de ovine cu 12,2%, iar populația de caprine a înregistrat cea mai accentuată scădere, de 17,5%.

„Aceste scăderi fac parte dintr-o tendință pe termen lung la nivelul Uniunii Europene. Comparativ cu anul 2015, numărul porcilor era cu 8,9% mai mic în 2025, efectivele de bovine cu 9,7% mai mici, cele de ovine cu 12,2% mai mici, iar cele de caprine cu 17,5% mai mici”, a subliniat Eurostat.

Datele privind populația de animale din Uniunea Europeană au fost publicate de Eurostat în cadrul celei mai recente actualizări statistice privind efectivele de animale.

În ceea ce privește metodologia utilizată, agregatele Uniunii Europene pentru ovine și caprine au fost calculate pe baza datelor disponibile din statele membre care dețin efective semnificative din aceste categorii. Aceste agregate includ și estimări pentru țările pentru care nu au fost disponibile date complete, estimările fiind realizate pe baza valorilor transmise în anii anteriori.