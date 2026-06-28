Prețurile produselor agricole au crescut ușor, dar fermierii au primit mai mult pentru ouă, carne și lapte. Ce arată cele mai noi date ale INS

Prețurile produselor agricole au înregistrat o creștere modestă în luna aprilie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, însă evoluția diferă semnificativ între produsele vegetale și cele de origine animală. În timp ce cerealele și mai multe legume s-au ieftinit, crescătorii de animale au beneficiat de majorări importante ale prețurilor pentru carne, ouă și lapte.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, per ansamblu, prețurile produselor agricole au fost cu 0,26% mai mari decât în aprilie 2025, în contextul unei inflații anuale de 10,7%.

Potrivit buletinului statistic publicat de INS, evoluția generală a fost influențată de două tendințe opuse: ieftinirea produselor vegetale și scumpirea celor de origine animală.

„Această creştere s-a datorat produselor vegetale ale căror preţuri au avut o contribuţie de -3,03 puncte procentuale la evoluţia pe ansamblu a preţurilor produselor agricole. Produsele de origine animală au participat la această evoluţie a preţurilor cu 3,29 puncte procentuale”, se arată în buletinul statistic al prețurilor publicat de INS.

În ansamblu, prețurile produselor vegetale au scăzut cu 4,12% față de aprilie 2025, în timp ce produsele animale s-au scumpit cu 12,45%.

Scăderea prețurilor la produsele vegetale a fost determinată în principal de ieftinirea mai multor culturi importante.

Cele mai mari reduceri au fost consemnate la:

varză de toamnă: -30,10%;

cartofi: -27,94%;

grâu: -9,25%;

morcovi: -9,13%;

varză timpurie și de vară: -9,07%;

porumb boabe: -6,65%;

ceapă uscată: -5,89%.

Pe de altă parte, anumite produse agricole s-au scumpit semnificativ.

Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la:

mere de masă: +25,37%;

rapiță: +14,79%;

floarea-soarelui: +11,43%;

orz și orzoaică: +6,63%;

fasole boabe: +5,51%;

soia: +1,95%.

Sectorul zootehnic a înregistrat creșteri consistente ale prețurilor, în special pentru ouă și anumite categorii de carne.

Potrivit INS, prețurile produselor animale au crescut cu 12,45% în aprilie 2026 față de aceeași lună a anului precedent.

Cele mai mari majorări au fost consemnate la:

carne de ovine (în greutate vie): +34,67%;

ouă de găină: +24,07%;

carne de bovine (în greutate vie): +21,01%;

miere de albine: +10,83%;

carne de pasăre (în greutate vie): +10,18%;

lapte de vacă: +1,62%.

Singura categorie importantă care a înregistrat o reducere de preț a fost carnea de porcine în greutate vie, care s-a ieftinit cu 7,04%.

În aceeași perioadă, rata anuală a inflației a fost de 10,7%, ceea ce înseamnă că majoritatea bunurilor și serviciilor au continuat să se scumpească într-un ritm mult peste evoluția prețurilor produselor agricole.

Datele INS arată că:

mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,4%;

mărfurile nealimentare au înregistrat o creștere de 12%;

serviciile au devenit mai scumpe cu 13%.

În categoria alimentelor cumpărate de populație, cele mai mari creșteri de preț au fost înregistrate la:

cacao și cafea: +22,5%;

ouă: +14,8%;

zahăr, produse zaharoase și miere: +11,1%;

fructe și conserve din fructe: +9,6%;

pâine, produse de franzelărie și specialități: +9%;

băuturi alcoolice: +7,9%;

pește și conserve din pește: +7,6%;

lapte și produse lactate: +6,9%;

alte produse alimentare: +6,7%;

carne, preparate din carne, ulei și grăsimi: +6%;

alte legume și conserve de legume: +4,9%.

cartofi: -11,7%;

fasole boabe și alte leguminoase: -4,3%;

produse de morărit: -3,8%.

Datele INS evidențiază că, deși prețurile obținute de producătorii agricoli au rămas aproape de nivelul de anul trecut, evoluțiile diferă considerabil între sectoarele vegetal și zootehnic. În același timp, consumatorii continuă să resimtă efectele inflației ridicate, în special la o serie de produse alimentare de bază, unde ritmul scumpirilor rămâne peste media creșterii prețurilor agricole.