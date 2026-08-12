Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din România. Prețurile locuințelor au explodat cu peste 200%

Cluj-Napoca își păstrează poziția de cel mai scump oraș din România pentru cei care vor să cumpere o locuință. În ultimul deceniu, prețurile apartamentelor noi au crescut cu aproximativ 214%, potrivit datelor centralizate de Indicele Imobiliare.ro. Evoluția depășește creșterile înregistrate în celelalte mari piețe rezidențiale analizate, respectiv Brașov, Iași, Constanța, Timișoara și București. Datele din 2026 arată că diferența dintre Cluj și celelalte centre urbane importante rămâne semnificativă.

Cluj-Napoca a înregistrat în ultimii zece ani cea mai puternică apreciere a prețurilor locuințelor dintre marile orașe urmărite de Indicele Imobiliare.ro. La începutul anului 2016, un metru pătrat util într-un apartament nou costa în medie 1.104 euro, în timp ce la începutul verii 2026 prețul ajunsese la aproximativ 3.470 de euro/mp. Majorarea este de circa 214%.

O creștere importantă s-a produs și pe piața apartamentelor vechi. Prețul mediu a urcat de la 1.145 de euro/mp în 2016 la 3.245 de euro/mp în 2026, ceea ce corespunde unui avans de aproximativ 183%.

Diferențele față de celelalte mari orașe sunt considerabile. Timișoara a avut cea mai redusă creștere pe segmentul apartamentelor vechi dintre cele șase piețe analizate, de 92%, de la 959 la 1.843 de euro/mp.

Constanța a consemnat cea mai temperată evoluție generală în intervalul analizat. Apartamentele vechi s-au scumpit cu 111%, iar cele noi cu 125%. În ultimul an analizat, prețurile din Constanța au crescut cu numai 2%, cel mai redus ritm anual dintre piețele monitorizate.

O schimbare importantă s-a produs și în structura pieței clujene. În 2016, apartamentele vechi din Cluj-Napoca erau, în medie, mai scumpe decât cele noi. Ulterior, raportul s-a inversat, iar locuințele noi au ajuns să înregistreze cele mai ridicate prețuri.

Cele mai recente date disponibile, aferente lunii iulie 2026, mențin Cluj-Napoca pe primul loc în clasamentul prețurilor locuințelor din România. Potrivit unei analize Capital.ro realizate pe baza datelor Storia, prețul mediu cumulat ajunge la 3.298 de euro/mp.

Brașovul ocupă poziția a doua, cu 2.342 de euro/mp, iar Bucureștiul se situează pe locul al treilea, cu o medie de 2.160 de euro/mp. În Cluj-Napoca, locuințele noi au ajuns la 3.340 de euro/mp, iar cele vechi la 3.286 de euro/mp.

Față de iulie 2025, apartamentele noi din Cluj s-au scumpit cu 8%, iar cele vechi cu 5%. Comparativ cu iunie 2026, piața a rămas însă relativ stabilă. La nivel național, prețurile medii au crescut cu 6% într-un an, astfel că segmentul locuințelor noi din Cluj a continuat să avanseze peste media țării.

Un raport aferent primului trimestru din 2026 indica deja un preț mediu de peste 3.200 de euro/mp în Cluj. Valoarea era cu peste 1.000 de euro/mp mai mare decât cea din Brașov și aproape dublă față de media națională de 1.974 de euro/mp.

Costurile ridicate ale pieței din Cluj-Napoca devin și mai evidente atunci când prețul pe metru pătrat este raportat la valoarea totală a unei locuințe. Un apartament cu două camere și o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați ajunge la o medie de circa 162.000 de euro.

Pentru o locuință cu o suprafață comparabilă, prețul mediu din București este de aproximativ 111.000 de euro. Pe piața clujeană, valoarea unui apartament cu două camere poate varia, în funcție de amplasare și finisaje, între aproximativ 120.000 și 200.000 de euro.

Diferențele sunt importante inclusiv între zonele orașului. În centrul și zona ultracentrală, media ajunge la aproape 2.900 de euro/mp, iar în anumite puncte prețurile pot urca până la 4.000 de euro/mp.

Alternative mai accesibile se găsesc în zonele periferice și în localitățile din aria metropolitană. În Florești, de exemplu, prețurile se situează în jurul valorilor de 900-1.000 de euro/mp, mult sub nivelurile întâlnite în municipiul Cluj-Napoca.

Nivelul ridicat al prețurilor din Cluj-Napoca este asociat unei combinații de factori economici și demografici care mențin cererea pentru locuințe. Dezvoltarea economiei locale, prezența companiilor multinaționale și a industriei IT, numărul mare de studenți și extinderea infrastructurii contribuie la presiunea exercitată asupra pieței rezidențiale.

Peste 100.000 de studenți contribuie inclusiv la cererea de pe piața chiriilor. Cluj-Napoca are a doua cea mai mare piață de închirieri din România, după București, iar cererea provine atât din partea studenților, cât și a angajaților din IT și a profesioniștilor relocați din alte orașe.

Chiriile au urmat aceeași direcție ascendentă. Pentru un apartament cu două camere, media ajunge la aproximativ 520 de euro lunar în Cluj-Napoca, în timp ce în Timișoara nivelurile se situează între 350 și 430 de euro.

Pe segmentul premium, costurile sunt considerabil mai mari. Un apartament cu trei camere situat într-o zonă centrală din Cluj poate fi închiriat cu 800 de euro pe lună sau chiar mai mult.

Cluj-Napoca conduce clasamentul atunci când este analizat prețul mediu la nivelul întregului oraș, însă situația se schimbă în cazul celor mai exclusiviste zone rezidențiale. Bucureștiul are în 2026 cartiere în care prețurile solicitate depășesc considerabil maximele înregistrate în Cluj.

În trimestrul al doilea din 2026, Primăverii a ajuns la o medie de 5.638 de euro/mp, Kiseleff la 5.632 de euro/mp, iar Aviatorilor la 5.541 de euro/mp. Toate cele trei valori sunt mult peste nivelurile înregistrate în cele mai scumpe zone clujene.

În Cluj-Napoca există mai multe zone în care media depășește 3.400 de euro/mp util, însă niciuna nu se apropie de pragul de 5.500 de euro/mp atins în cartierele premium ale Capitalei.

Diferențele sunt vizibile și față de celelalte mari orașe. În Brașov, doar centrul vechi ajunge în jurul valorii de 3.000 de euro/mp, iar în Iași cele mai scumpe apartamente se apropie de același nivel. În Constanța și Timișoara, maximele se situează în intervalul 2.600-2.700 de euro/mp.

Bucureștiul are însă o piață mult mai fragmentată. În timp ce cartierele premium depășesc 5.500 de euro/mp, în Ferentari media este de aproximativ 1.389 de euro/mp. Clujul rămâne astfel cel mai scump la nivelul mediei generale a orașului, în timp ce Capitala deține cele mai costisitoare zone rezidențiale.

Evoluția pieței imobiliare din Cluj-Napoca va depinde în perioada următoare atât de accesul cumpărătorilor la finanțare, cât și de durata necesară încheierii tranzacțiilor. Analizele pieței nu indică, în general, scăderi ale prețurilor în 2026, însă ritmul majorărilor ar putea încetini.

Unul dintre indicatorii importanți este costul creditării. IRCC a coborât la 5,68% în primul trimestru al anului, evoluție care a redus parțial presiunea asupra persoanelor care apelează la credite imobiliare.

În același timp, perioadele necesare pentru finalizarea tranzacțiilor au început să crească. Evoluția indică o selecție mai atentă a proprietăților din partea cumpărătorilor, într-o piață în care valorile de achiziție au ajuns la niveluri ridicate.

Un alt element urmărit pe termen lung este proiectul metroului din Cluj-Napoca, a cărui finalizare este estimată în intervalul 2028-2030. Noua infrastructură de transport ar putea influența evoluția prețurilor proprietăților din zonele care vor fi deservite de viitoarele stații.