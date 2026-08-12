Primele calcule după oprirea Unității 2 de la Cernavodă. Cu cât ar putea crește factura la curent

Oprirea Unității 2 de la Centrala de la Cernavodă pune presiune suplimentară pe piața energiei, iar efectele asupra prețurilor ar putea deveni mai vizibile din toamnă pentru consumatorii casnici și nu numai.

Potrivit informațiilor prezentate de România TV, facturile la energia electrică ar putea crește cu până la 20%, în condițiile în care o parte dintre contractele existente ajung la termen și sunt reînnoite la tarife mai mari. Pentru consumatorii casnici, o asemenea majorare ar însemna câteva zeci de lei în plus la fiecare factură, în funcție de consumul lunar.

În cazul unui apartament cu două camere, în care locuiesc una sau două persoane, consumul estimat este de 120-180 kWh pe lună. La un preț de 1,30 lei/kWh, un consum de 180 kWh ar genera o factură de 234 de lei, în timp ce un tarif majorat cu 20%, până la 1,56 lei/kWh, ar duce suma la 280,8 lei.

Pentru un apartament cu trei camere, ocupat de aproximativ trei persoane, consumul estimat este cuprins între 180 și 240 kWh lunar. La un consum de 240 kWh, factura calculată la tariful actual de 1,30 lei/kWh ajunge la 312 lei, iar la tariful majorat de 1,56 lei/kWh, aceeași cantitate de energie ar costa 374,4 lei.

În cazul unui apartament cu patru camere, unde consumul estimat pentru patru persoane este de 240-300 kWh pe lună, diferența ar fi mai mare. Pentru un consum de 300 kWh, factura la tariful de 1,30 lei/kWh este de 390 de lei, iar la un tarif de 1,56 lei/kWh, rezultat după o creștere de 20%, suma ajunge la 468 de lei.

Aceste calcule sunt raportate la scenariul unei majorări de 20% și la nivelurile de consum indicate pentru fiecare tip de locuință. Valoarea efectivă achitată de fiecare consumator depinde de consumul înregistrat și de tariful prevăzut în contractul său de furnizare.

Situația de la Cernavodă reprezintă unul dintre factorii care exercită presiune asupra pieței de energie. Furnizorii care beneficiau de energia produsă de Nuclearelectrica trebuie să acopere diferența prin alte surse de alimentare, iar în situația în care energia achiziționată este mai scumpă, costurile suplimentare pot ajunge ulterior să se reflecte în tarifele plătite de consumatori.

Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a precizat că este prea devreme pentru stabilirea unei valori exacte a unor eventuale majorări.

„Importurile sunt la preţuri ridicate. Ceea ce va reduce competitivitatea agenţilor economici şi, la un anume moment, probabil către toamnă, când vor fi noile contracte, acest lucru se va regăsi chiar şi către populaţie. Nu avem o evaluare cu cât vor creşte preţurile, pentru că nu ştim care va fi perioada în care unitatea 2 va rămâne închisă”, a spus Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Presiunea asupra furnizorilor poate apărea inclusiv în cazul companiilor care au avut anterior tarife mai mici. Potrivit explicațiilor citate, unele dintre acestea nu își acopereau nici înainte întregul portofoliu de clienți exclusiv din producția proprie și apelau la achiziții de energie din surse externe.