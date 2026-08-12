Crin Antonescu, atac direct la Radu Miruță după intervențiile de la Cernavodă: S-a lăcomit la imagine

Crin Antonescu îl critică pe Radu Miruță pentru felul în care ministrul a prezentat intervențiile realizate pe Dunăre pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă. Fostul președinte al PNL susține că ministrul a pus un accent prea mare pe vizibilitatea publică a acțiunilor și pe asocierea acestora cu Guvernul și cu propria sa imagine.

Declarațiile au fost făcute în timpul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Crin Antonescu a vorbit despre modul în care au fost prezentate public intervențiile de pe Dunăre, susținând că un rezultat punctual a fost transformat într-un subiect de promovare politică.

Potrivit fostului lider liberal, acțiunile menite să asigure continuarea funcționării reactorului au fost prezentate într-o manieră disproporționată față de rezultatul obținut. Antonescu a criticat atât expunerea publică a ministrului, cât și asumarea succesului de către Guvern.

„Asta e partea comică a lucrurilor: râzi când râzi, după aceea nu-ți mai vine să râzi. Totuși, excesul de dorință de a face imagine pe lucruri mici, excesul de a apărea în poze, excesul de a-și asuma, chipurile, ca guvern sau, mă rog, și individual, în cazul lui Miruță, un eventual succes în afacerea asta cu reactorul sunt comice. Noi facem zile întregi tămbălău mediatic în legătură cu o stâncă, cu un dâmb. A venit un dâmb care a dat peste cap totul. Miruță s-a lăcomit la imagine, fiind convins că, după ce descarcă și barjele, conjugat cu vitejeasca doborâre a unei drone, succesul de imagine va fi colosal. E vorba, totuși, de tot Guvernul”, a susținut fostul președinte al PNL, Crin Antonescu.

Crin Antonescu susține că intervențiile de pe Dunăre au fost prezentate ca un rezultat cu o importanță mai mare decât cea pe care o aveau efectiv. Fostul președinte al PNL a criticat în special aparițiile publice și modul în care Radu Miruță și Guvernul și-au asumat rezultatul acțiunilor.

Potrivit acestuia, atenția acordată intervențiilor a transformat lucrările de pe Dunăre într-un subiect amplu de comunicare publică. Antonescu a făcut referire la intervenția asupra unei stânci și la operațiunile efectuate pentru creșterea debitului.

În aceeași intervenție televizată, fostul lider liberal a legat acest subiect și de alte acțiuni prezentate public de autorități. El a menționat inclusiv descărcarea barjelor și doborârea unei drone atunci când a descris modul în care au fost comunicate rezultatele.

Declarațiile lui Crin Antonescu vin în contextul în care situația Unității 2 de la Cernavodă a devenit una dintre temele discutate în legătură cu nivelul scăzut al Dunării și cu măsurile adoptate pentru asigurarea funcționării reactorului.

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a declarat la o conferință de presă că Unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi oprită joi, 13 august. Situația este legată de nivelul Dunării și de necesitatea asigurării debitului de apă pentru funcționarea reactorului.

Ministrul a afirmat că investițiile realizate pentru creșterea debitului Dunării au fost recuperate după o singură zi de funcționare a reactorului. În declarațiile sale, Miruță a descris rezultatul intervențiilor drept un „succes parțial” și a indicat specialiștii atunci când a vorbit despre situația creată.

Potrivit ministrului, Apele Române au propus măsuri pentru prelungirea funcționării centralei, după blocarea proiectului de la Bala. Soluțiile au fost aplicate pentru a permite menținerea unui debit suficient pentru funcționarea Unității 2.

Operațiunile au inclus dinamitarea unei stânci, dragarea zonei și scufundarea unor barje. Aceste măsuri au fost adoptate ca soluții pentru creșterea debitului Dunării și pentru prelungirea perioadei în care reactorul poate funcționa.

Radu Miruță a susținut că intervențiile au permis menținerea în funcțiune a Unității 2 pentru încă două-trei zile. Declarația ministrului a fost făcută în contextul în care nivelul Dunării a afectat condițiile necesare funcționării reactorului.

Subiectul intervențiilor a fost prezentat public de autorități în timp ce erau căutate soluții pentru situația de la Cernavodă. Crin Antonescu a contestat însă modul de comunicare a acestor acțiuni și a susținut că Radu Miruță a acordat prea multă importanță imaginii publice.

Fostul președinte al PNL a criticat astfel atât promovarea intervențiilor, cât și asumarea rezultatelor de către ministru și Guvern, în contextul problemelor care au afectat funcționarea Unității 2 de la Cernavodă.