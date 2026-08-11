Consumul de energie a depășit 8.000 MW marți seara. România a importat peste 2.100 MW
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România înregistra marți seara, la ora 19:25, un consum de energie electrică de peste 8.000 MW, în timp ce producția internă ajungea la 5.873 MW, potrivit datelor publicate de Transelectrica.
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Diferența dintre consum și producția internă era acoperită prin importuri, care totalizau 2.151 MW la ora menționată. Cea mai mare parte a producției de energie era asigurată de hidrocentrale, cu 1.483 MW, reprezentând aproape 30% din total. Hidrocarburile furnizau 1.371 MW, respectiv 27,54% din producția înregistrată.
Cărbunele contribuia cu 859 MW, echivalentul a 17,26%, în timp ce energia nucleară asigura 684 MW, adică 13,74% din producție.
Producția fotovoltaică ajungea la 374 MW, reprezentând 7,51% din total. Instalațiile de stocare furnizau 95 MW, respectiv 1,91%, iar energia eoliană și biomasa contribuiau fiecare cu câte 56 MW, echivalentul a 1,12%.
Debitul se va menține staționar la 1.350 mc/s în următoarele două zile
Situația producției de energie este influențată și de debitul scăzut al Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș. Potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitul se va menține staționar la 1.350 mc/s în următoarele două zile.
Ulterior, debitul Dunării este estimat să crească la 1.400 mc/s până la 18 august. Valorile prognozate rămân însă mult sub media multianuală pentru luna august, care este de 3.900 mc/s.
În ultima săptămână, autoritățile au desfășurat mai multe acțiuni pentru menținerea unui nivel al apei care să permită funcționarea Grupului 2 de la Cernavodă.
Intervenții pentru menținerea funcționării centralei de la Cernavodă
Printre măsurile luate s-a numărat scufundarea a patru barje, intervenție destinată redirecționării unei părți din debitul Dunării către brațul Bala. Autoritățile au intervenit și pentru dislocarea stâncii Pârjoaia, aflată în apropierea aceluiași braț.
Unitatea 1 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național la data de 28 iulie.
Marți, Centrala Nuclearoelectrică a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2. Evoluția debitului Dunării este relevantă pentru funcționarea instalațiilor centralei, în condițiile valorilor reduse ale apei.
La sfârșitul lunii iulie, în România a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru luna august, pe fondul scăderii producției de energie electrică.
Apeluri pentru reducerea consumului în orele de vârf
Autoritățile au solicitat în repetate rânduri populației, instituțiilor publice și operatorilor economici să adopte un consum responsabil de energie electrică, în special în intervalul 19:00-23:00.
Ministerul Energiei a precizat că reducerea voluntară a consumului de energie electrică în acest interval contribuie la diminuarea presiunii asupra Sistemului Electroenergetic Național.
Datele Transelectrica indicau marți seara un consum de peste 8.000 MW, în condițiile unei producții interne de 5.873 MW și ale unor importuri de 2.151 MW.
Structura producției era dominată de hidrocentrale și de unitățile pe hidrocarburi, în timp ce energia nucleară, cărbunele, sursele fotovoltaice, instalațiile de stocare, energia eoliană și biomasa asigurau restul producției raportate.
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