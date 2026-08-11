O taxă nouă apare la orizont pentru mașinile electrice. Cum va fi calculată și de când intră în vigoare

Proprietarii de mașini electrice vor plăti, începând din aprilie 2028, o taxă calculată în funcție de distanța parcursă. Măsura vine pe fondul scăderii veniturilor obținute de stat din taxele aplicate benzinei și motorinei, pe măsură ce tot mai mulți șoferi aleg vehicule electrice.

Guvernul britanic a confirmat introducerea Electric Vehicle Excise Duty (eVED – taxa pentru vehiculele electrice), un sistem prin care cuantumul taxei va depinde de numărul de mile parcurse. Pentru automobilele complet electrice, tariful inițial va fi de 3 pence pentru fiecare milă, echivalentul a aproximativ 2,2 eurocenți pe kilometru.

Noua taxă va intra în vigoare în aprilie 2028 și se va aplica în paralel cu actuala taxă auto britanică. Autoritățile susțin că sistemul urmărește să compenseze parțial diminuarea încasărilor provenite din taxarea carburanților.

Șoferii care folosesc mașini electrice nu vor achita taxa atunci când își încarcă automobilele. Calculul se va face pe baza kilometrajului, iar proprietarii vor declara atât distanța parcursă, cât și numărul estimat de mile pentru perioada următoare.

Ulterior, suma datorată va fi regularizată în funcție de distanța efectiv parcursă. Astfel, valoarea taxei va fi legată direct de utilizarea automobilului, nu de cantitatea de energie electrică folosită la încărcare.

Potrivit estimărilor specialiștilor britanici, pentru un automobil electric care parcurge aproximativ 12.000 de kilometri pe an, taxa ar ajunge la circa 264 de euro anual. Valoarea rezultă din tariful inițial stabilit pentru fiecare milă parcursă.

Tariful nu este prevăzut să rămână fix pe termen lung. Începând cu anul fiscal 2029-2030, acesta urmează să fie ajustat anual în funcție de inflație.

Guvernul britanic își justifică decizia prin schimbarea structurii parcului auto. Pe măsură ce numărul vehiculelor electrice crește, consumul de benzină și motorină scade, iar acest lucru afectează veniturile colectate prin taxarea carburanților.

În Franța nu există, deocamdată, o taxă pe kilometru pentru mașinile electrice. Totuși, aceeași problemă bugetară cu care se confruntă Marea Britanie începe să fie discutată și în această țară, pe fondul creșterii numărului de vehicule electrice.

Yves Carra, purtător de cuvânt al Mobilité Club France, asociație care reprezintă interesele șoferilor, consideră că o formă de taxare a automobilelor electrice ar putea apărea în cele din urmă și în Franța.

„Suntem puțin în urmă, dar va veni, fie în funcție de kilometraj, fie direct prin contorul Linky”, a declarat acesta, citat de Le Figaro, referindu-se la sistemul de contoare inteligente de energie electrică utilizat în Franța.

Subiectul a ajuns și în dezbaterea politică franceză. Florian Philippot, președintele partidului Les Patriotes, susține că guvernul ar pregăti o taxare a vehiculelor electrice în funcție de numărul de kilometri parcurși.

Și Nicolas Dupont-Aignan, președintele partidului Debout la France și fost candidat la alegerile prezidențiale, a criticat perspectiva unei asemenea taxe.

„Ni le-au vândut drept ecologice, virtuoase și, mai ales, economice, iar acum le vor taxa pentru a umple buzunarele statului”, a afirmat acesta.

Până în prezent, autoritățile franceze nu au anunțat un proiect oficial pentru introducerea unei taxe pe kilometru destinată mașinilor electrice. Problema veniturilor bugetare este însă legată de transformarea treptată a parcului auto și de reducerea utilizării carburanților tradiționali.

Pe măsură ce automobilele cu motoare termice vor reprezenta o parte mai mică din numărul total de vehicule, taxele aplicate benzinei și motorinei vor genera venituri mai reduse pentru stat. Situația deschide discuția despre modalitățile prin care aceste încasări ar putea fi înlocuite.

Marea Britanie nu este prima țară care introduce sau analizează taxarea vehiculelor electrice în funcție de distanța parcursă. Sisteme de acest tip există deja în Noua Zeelandă și Islanda.

Taxarea în funcție de kilometraj este utilizată și în unele state americane. Printre acestea se numără Oregon, Utah și Hawaii, unde au fost dezvoltate sisteme prin care utilizarea drumurilor poate fi taxată în funcție de distanța parcursă.

Și Elveția analizează o soluție similară. Autoritățile elvețiene iau în calcul introducerea unui astfel de sistem începând din 2030.

Creșterea numărului de mașini electrice schimbă astfel structura veniturilor obținute din transport. Pentru statele care au depins timp de decenii de taxele aplicate benzinei și motorinei, diminuarea consumului de carburanți ridică problema înlocuirii acestor surse de venit.