Cât te costă să conduci aceeași mașină în România, Germania și Italia. Diferențele ajung la peste 2.000 de euro pe an

Deținerea aceluiași autoturism poate presupune cheltuieli anuale foarte diferite în funcție de țara în care este înmatriculat și utilizat. În 2026, șoferii din Germania și Italia plătesc, în general, semnificativ mai mult decât cei din România pentru asigurare, taxe, combustibil și întreținere. Diferențele pot depăși 2.000 de euro pe an chiar și în cazul unui model identic, utilizat în aceleași condiții. Specialiștii atrag atenția că prețul de achiziție reprezintă doar o parte din costul real al unui autoturism.

Deținerea aceleiași mașini implică costuri foarte diferite în Europa, chiar dacă proprietarii conduc același model și parcurg aproximativ 15.000 de kilometri anual. Diferențele sunt generate de nivelul asigurărilor, al taxelor, al carburanților și al costurilor de întreținere.

Pentru o comparație orientativă, am luat ca reper un automobil din clasa compactă, precum Volkswagen Golf 2.0 TDI, unul dintre cele mai populare modele din Europa. Valorile de mai jos reprezintă estimări medii, bazate pe costurile practicate în cele trei state în 2026 și pe metodologia ADAC privind costul total de deținere al unui autoturism. ADAC include în calculele sale deprecierea, combustibilul, taxele, asigurarea, reviziile, anvelopele și reparațiile, arătând că valoarea de cumpărare este doar una dintre componentele costului total.

Cheltuială anuală (orientativ) România Germania Italia Asigurare obligatorie 500-900 € 700-1.200 € 800-1.500 € Impozit/taxă anuală 50-100 € 180-300 € 250-450 € Combustibil (15.000 km) 1.400-1.600 € 1.650-1.900 € 1.800-2.050 € Revizii și întreținere 400-700 € 800-1.100 € 700-1.000 € ITP și alte verificări 30-60 € 100-150 € 80-120 € Cost total anual estimat 2.400-3.300 € 3.900-4.900 € 4.000-5.500 €

Diferențele nu sunt generate de un singur element, ci de cumulul tuturor cheltuielilor. Dacă în România costurile cu service-ul și asigurarea rămân relativ reduse, în Germania și Italia acestea sunt în mod obișnuit considerabil mai ridicate, la care se adaugă taxe anuale mai mari și carburanți mai scumpi.

Costul poliței obligatorii este unul dintre elementele care influențează cel mai mult bugetul anual al proprietarului. În Germania, valoarea asigurării depinde de istoricul șoferului, zona de domiciliu și clasa de risc a automobilului, în timp ce în Italia tarifele diferă considerabil între regiunile din nord și cele din sud.

La acestea se adaugă costurile de întreținere. Manopera într-un service autorizat din Germania sau Italia poate fi de două sau chiar trei ori mai scumpă decât în România. Piesele de schimb au, în general, prețuri apropiate la nivel european, însă costul orei de muncă mărește semnificativ factura finală.

Și combustibilul contribuie la diferențele dintre cele trei piețe. În 2026, Germania și Italia continuă să înregistreze prețuri medii mai ridicate decât România, ceea ce majorează costul anual al utilizării unui autoturism pentru șoferii care parcurg aceeași distanță, notează ADAC.

Experții ADAC subliniază că cea mai mare pierdere financiară nu este reprezentată de combustibil sau de asigurare, ci de deprecierea mașinii. Din momentul în care un autoturism nou este cumpărat, acesta începe să își piardă din valoare, iar în primii ani deprecierea reprezintă cel mai important cost din întreaga perioadă de utilizare.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca alegerea unei mașini să nu fie făcută exclusiv în funcție de prețul de achiziție. Costurile anuale cu asigurarea, taxele, combustibilul, reviziile și deprecierea pot ajunge să depășească diferența de preț dintre două modele similare, iar pe termen de cinci ani suma totală suportată de proprietar poate varia cu multe mii de euro de la o țară la alta.