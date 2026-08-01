Turiștii români care merg în Grecia vor avea surprize. Schimbarea pregătită de Bulgaria de la 1 august
Podul Giurgiu-Ruse de peste Dunăre, care face legătura cu Bulgaria / SURSA FOTO: Facebook, CNAIR
Bulgaria va crește prețurile vinietelor electronice cu 30% începând de la 1 august, după aprobarea unui decret guvernamental care modifică taxele pentru utilizarea rețelei rutiere naționale.
Un nou cost apare pe traseul preferat al românilor spre Grecia. Ce se întâmplă în Bulgaria de la 1 august
Guvernul bulgar estimează că această modificare va aduce venituri suplimentare de peste 22,5 milioane de euro în anul 2026 și de peste 54 de milioane de euro anual în perioada următoare. Taxele pentru viniete nu au mai fost schimbate de la introducerea sistemului electronic, în 2019.
Noua grilă de prețuri aduce creșteri pentru toate tipurile de viniete destinate autoturismelor. Vinieta anuală va costa 64,50 euro, față de 49,60 euro în prezent. Pentru o perioadă de trei luni, prețul va urca de la 27,61 euro la 35,90 euro, iar vinieta lunară va ajunge la 19,90 euro, comparativ cu 15,34 euro.
Vinieta valabilă timp de o săptămână va avea un preț de 10 euro, după majorarea de la 7,67 euro. De asemenea, vinieta de weekend va costa 6,60 euro, față de 5,11 euro, iar cea zilnică, introdusă recent, va crește de la 4,09 euro la 5,30 euro.
Taxe mai mari pentru utilizarea drumurilor fără vinietă valabilă
Pe lângă majorarea prețurilor pentru viniete, Bulgaria va crește și taxa compensatorie aplicată vehiculelor care circulă pe rețeaua rutieră fără o vinietă valabilă. Aceasta va ajunge la 46,50 euro, de la nivelul actual de 35,79 euro.
Autoritățile bulgare au motivat creșterea taxelor prin necesitatea unor investiții importante în infrastructura rutieră. Evaluările tehnice realizate la nivel național arată că peste 35% dintre drumurile de clasa a doua și a treia, reprezentând mai mult de 7.000 de kilometri, se află într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare.
Potrivit autorităților, sistemul actual de finanțare permite în principal intervenții de urgență și lucrări de întreținere, însă fondurile disponibile nu sunt suficiente pentru reabilitarea completă a sectoarelor de drum afectate.
Oficialii bulgari susțin că lipsa unor lucrări majore de reparații poate transforma deteriorările mici în probleme structurale mai grave, ceea ce generează costuri mai ridicate pe termen lung pentru infrastructura rutieră.
Banii colectați vor fi direcționați către lucrări de infrastructură
Fondurile suplimentare obținute după majorarea tarifelor vor fi utilizate în special pentru reabilitarea drumurilor de categoria a treia. Aceste șosele asigură legături între localități mai mici și centre regionale, având un rol important pentru circulația locală.
O parte din venituri va fi alocată pentru înlocuirea barierelor rutiere deteriorate, montarea unor marcaje termoplastice mai rezistente, instalarea unor sisteme autonome de iluminat în zonele considerate periculoase și modernizarea sistemului de taxare electronică.
Guvernul bulgar intenționează, de asemenea, să extindă rețeaua de camere video utilizate pentru monitorizarea traficului și să reducă nivelul anual al taxelor rutiere neachitate.
Autoritățile au precizat că investițiile sunt legate și de cerințele europene privind siguranța rutieră, care presupun modernizarea elementelor de protecție, dezvoltarea sistemelor inteligente de transport, îmbunătățirea marcajelor și introducerea unor soluții moderne de iluminat.
Majorarea intră în vigoare în perioada cu trafic intens
Data de 1 august a fost aleasă pentru aplicarea noilor tarife deoarece această perioadă coincide cu unul dintre cele mai aglomerate momente pentru traficul de tranzit prin Bulgaria. Oficialii estimează că astfel o parte importantă a costurilor suplimentare va fi suportată de utilizatorii străini ai drumurilor înainte ca efectele să fie resimțite mai amplu de cetățenii și companiile bulgare.
Autoritățile au mai anunțat că veniturile suplimentare estimate pentru lunile de toamnă vor contribui la formarea unei rezerve financiare necesare pentru lucrările de întreținere a drumurilor în sezonul de iarnă.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.