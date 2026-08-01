Turiștii români care merg în Grecia vor avea surprize. Schimbarea pregătită de Bulgaria de la 1 august

Podul Giurgiu-Ruse de peste Dunăre, care face legătura cu Bulgaria / SURSA FOTO: Facebook, CNAIR

Bulgaria va crește prețurile vinietelor electronice cu 30% începând de la 1 august, după aprobarea unui decret guvernamental care modifică taxele pentru utilizarea rețelei rutiere naționale.

Guvernul bulgar estimează că această modificare va aduce venituri suplimentare de peste 22,5 milioane de euro în anul 2026 și de peste 54 de milioane de euro anual în perioada următoare. Taxele pentru viniete nu au mai fost schimbate de la introducerea sistemului electronic, în 2019.

Noua grilă de prețuri aduce creșteri pentru toate tipurile de viniete destinate autoturismelor. Vinieta anuală va costa 64,50 euro, față de 49,60 euro în prezent. Pentru o perioadă de trei luni, prețul va urca de la 27,61 euro la 35,90 euro, iar vinieta lunară va ajunge la 19,90 euro, comparativ cu 15,34 euro.

Vinieta valabilă timp de o săptămână va avea un preț de 10 euro, după majorarea de la 7,67 euro. De asemenea, vinieta de weekend va costa 6,60 euro, față de 5,11 euro, iar cea zilnică, introdusă recent, va crește de la 4,09 euro la 5,30 euro.

Pe lângă majorarea prețurilor pentru viniete, Bulgaria va crește și taxa compensatorie aplicată vehiculelor care circulă pe rețeaua rutieră fără o vinietă valabilă. Aceasta va ajunge la 46,50 euro, de la nivelul actual de 35,79 euro.

Autoritățile bulgare au motivat creșterea taxelor prin necesitatea unor investiții importante în infrastructura rutieră. Evaluările tehnice realizate la nivel național arată că peste 35% dintre drumurile de clasa a doua și a treia, reprezentând mai mult de 7.000 de kilometri, se află într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare.

Potrivit autorităților, sistemul actual de finanțare permite în principal intervenții de urgență și lucrări de întreținere, însă fondurile disponibile nu sunt suficiente pentru reabilitarea completă a sectoarelor de drum afectate.

Oficialii bulgari susțin că lipsa unor lucrări majore de reparații poate transforma deteriorările mici în probleme structurale mai grave, ceea ce generează costuri mai ridicate pe termen lung pentru infrastructura rutieră.

Fondurile suplimentare obținute după majorarea tarifelor vor fi utilizate în special pentru reabilitarea drumurilor de categoria a treia. Aceste șosele asigură legături între localități mai mici și centre regionale, având un rol important pentru circulația locală.

O parte din venituri va fi alocată pentru înlocuirea barierelor rutiere deteriorate, montarea unor marcaje termoplastice mai rezistente, instalarea unor sisteme autonome de iluminat în zonele considerate periculoase și modernizarea sistemului de taxare electronică.

Guvernul bulgar intenționează, de asemenea, să extindă rețeaua de camere video utilizate pentru monitorizarea traficului și să reducă nivelul anual al taxelor rutiere neachitate.

Autoritățile au precizat că investițiile sunt legate și de cerințele europene privind siguranța rutieră, care presupun modernizarea elementelor de protecție, dezvoltarea sistemelor inteligente de transport, îmbunătățirea marcajelor și introducerea unor soluții moderne de iluminat.

Data de 1 august a fost aleasă pentru aplicarea noilor tarife deoarece această perioadă coincide cu unul dintre cele mai aglomerate momente pentru traficul de tranzit prin Bulgaria. Oficialii estimează că astfel o parte importantă a costurilor suplimentare va fi suportată de utilizatorii străini ai drumurilor înainte ca efectele să fie resimțite mai amplu de cetățenii și companiile bulgare.

Autoritățile au mai anunțat că veniturile suplimentare estimate pentru lunile de toamnă vor contribui la formarea unei rezerve financiare necesare pentru lucrările de întreținere a drumurilor în sezonul de iarnă.