Se schimbă regulile pentru cei care vor să construiască o casă sau un garaj. Ce trebuie să știe proprietarii

Regulile privind autorizarea construcțiilor ar urma să fie modificate prin noul Cod al Urbanismului, adoptat miercuri de Camera Deputaților. Proiectul introduce proceduri simplificate pentru anumite construcții din mediul rural, reduce termenele de avizare și digitalizează emiterea documentelor. Actul normativ merge acum în Senat, iar ulterior va fi transmis spre promulgare.

Camera Deputaților a adoptat proiectul privind Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC), document care reunește într-un singur act normativ prevederi cuprinse până acum în 21 de acte legislative distincte. Potrivit Ministerului Dezvoltării, noul Cod al Urbanismului reprezintă un jalon asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar termenul-limită pentru adoptarea și publicarea acestuia în Monitorul Oficial este 31 august.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a avertizat că nerespectarea acestui termen ar putea avea consecințe financiare importante pentru România. Potrivit acestuia, neîndeplinirea jalonului ar pune în pericol suma de 972 de milioane de euro prevăzută în PNRR.

După votul din Camera Deputaților, proiectul a fost trimis Senatului, care este for decizional. Dacă va fi adoptat și de senatori, iar ulterior va fi promulgat de președintele Nicușor Dan, noile prevederi vor intra în vigoare la 15 zile după publicarea în Monitorul Oficial.

Una dintre cele mai importante modificări vizează construcțiile de mici dimensiuni din mediul rural. Potrivit Ministerului Dezvoltării, pentru anumite lucrări va fi introdusă procedura notificării autorităților locale, cu un termen de răspuns de 15 zile.

În aceste condiții, realizarea unor garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară și anexe cu o suprafață de cel mult 50 de metri pătrați va deveni mai simplă. Măsura se aplică exclusiv în mediul rural și în afara zonelor metropolitane.

O altă modificare importantă privește locuințele unifamiliale destinate folosinței proprii. Astfel, o casă cu parter și o suprafață de până la 150 de metri pătrați va putea fi construită în mediul rural pe baza unor proiecte realizate de specialiști sau folosind proiecte-tip puse la dispoziție de autoritățile locale.

Ministerul Dezvoltării precizează că va fi elaborat un catalog de proiecte-tip adaptate fiecărei regiuni istorice, în urma unor concursuri și programe de finanțare desfășurate împreună cu Ordinul Arhitecților din România.

Totodată, pentru litoralul românesc, Codul Urbanismului introduce obligația elaborării unei reglementări urbanistice specifice în termen de cel mult un an, aceasta urmând să fie aprobată în maximum cinci ani.

Noul Cod al Urbanismului introduce o platformă digitală națională destinată emiterii certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire. Sistemul va funcționa prin intermediul unui ghișeu unic și are ca obiectiv reducerea perioadei de autorizare la aproximativ 65 de zile, comparativ cu intervalul actual de patru până la opt luni.

Ministerul Dezvoltării mai arată că marile proiecte rezidențiale din orașe vor avea și obligații suplimentare. Dezvoltatorii care construiesc peste 500 de locuințe vor contribui financiar la infrastructura edilitară locală, prin plata unei taxe din care autoritățile vor putea finanța construirea de grădinițe, creșe, școli și alte investiții necesare noilor cartiere.

Instituția subliniază, de asemenea, că noul Cod al Urbanismului nu modifică legislația privind spațiile verzi. Reglementările existente pentru protejarea acestora rămân în vigoare, iar suprafața spațiilor verzi nu va putea fi diminuată.

Proiectul prevede reducerea semnificativă a duratei de avizare pentru documentațiile de urbanism și investițiile publice. Astfel, Planurile Urbanistice Generale (PUG) ar urma să fie avizate în șase până la 12 luni, față de intervalul actual de trei până la cinci ani.

În același timp, Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) vor putea fi aprobate în aproximativ șapte luni și jumătate, iar Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) vor deveni proceduri simplificate, cu termene estimate la una-două săptămâni.

Și studiile de fezabilitate vor putea fi întocmite într-un interval de două-trei săptămâni, în loc de trei-șase luni, pe baza unor indicatori de referință stabiliți de Ministerul Dezvoltării. În timpul executării lucrărilor va rămâne valabil proiectul tehnic, iar solicitantul va achita o singură taxă pentru documentația necesară autorizării construcției.

Tot prin noul Cod al Urbanismului va fi creat Registrul Național al Construcțiilor, vor fi introduse noi reguli privind certificarea firmelor din domeniu și vor fi simplificate procedurile pentru lucrările de mică amploare. Proiectanții și ceilalți specialiști implicați în procesul de avizare vor avea răspundere legală potrivit noilor prevederi.

Actul normativ mai stabilește aplicarea rezultatului referendumului privind organizarea urbanismului în București. Începând cu 1 noiembrie 2028, toate certificatele de urbanism și autorizațiile de construire vor fi emise de Primăria Municipiului București, prin specialiștii transferați în cadrul instituției, iar metodologia de reorganizare a aparatelor de specialitate va trebui aprobată până în luna iulie a anului viitor.