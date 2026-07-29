Codul Urbanismului schimbă regulile construcțiilor. Ce se va întâmpla cu autorizațiile și proiectele noi

Plenul Camerei Deputaților a adoptat propunerea legislativă privind Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC), un proiect care urmărește reformarea legislației din domeniul construcțiilor și urbanismului.

Potrivit ministrului dezvoltării, Cseke Attila, adoptarea acestui act normativ reprezintă un pas necesar pentru modernizarea cadrului legislativ și pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Codul Urbanismului aduce simplificări substanțiale în domeniul construcțiilor, dar și rigoare și responsabilitate pentru instituțiile publice implicate. Digitalizăm procesele de avizare, legea oferă siguranță în amenajarea localităților în care trăim, și înseamnă 972 de milioane de euro din fonduri nerambursabile, pe care România nu le va pierde prin adoptarea acestui jalon inclus în PNRR”, a declarat Cseke Attila.

Proiectul a primit anterior raport favorabil din partea comisiei de specialitate a Camerei Deputaților și urmează să fie transmis Senatului pentru dezbatere și adoptare. Noile prevederi ar putea intra în vigoare la 15 zile după un vot favorabil în Senat și promulgarea legii.

Noul Cod al Urbanismului reunește într-un singur act normativ reglementări care se regăseau până acum în 21 de acte legislative distincte. Documentul introduce modificări privind autorizarea construcțiilor, planificarea localităților și responsabilitățile instituțiilor și specialiștilor implicați în procesele de urbanism.

Una dintre principalele modificări prevăzute de CATUC este introducerea unui sistem digital național pentru emiterea certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire. Procedurile ar urma să fie gestionate printr-un ghișeu unic, cu scopul de a reduce durata proceselor administrative.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, termenul de autorizare ar putea ajunge la aproximativ 65 de zile, comparativ cu perioada actuală de 4-8 luni. Măsura urmărește diminuarea etapelor birocratice și crearea unui sistem mai rapid pentru persoanele fizice, dezvoltatori și autorități.

În marile orașe, proiectele imobiliare de amploare vor avea noi obligații legate de infrastructura locală. Dezvoltatorii care construiesc peste 500 de unități locative vor contribui prin plata unei taxe la dezvoltarea unor investiții precum grădinițe, creșe, școli sau alte obiective necesare noilor zone rezidențiale.

Prevederile referitoare la protejarea spațiilor verzi rămân neschimbate, iar Codul Urbanismului nu modifică legislația existentă privind aceste suprafețe. Conform Ministerului Dezvoltării, spațiile verzi nu vor fi diminuate prin aplicarea noilor reguli.

Pentru localitățile rurale sunt introduse proceduri simplificate de autorizare pentru anumite tipuri de construcții. Noua legislație prevede notificarea autorităților locale într-un termen de 15 zile pentru unele lucrări, măsură care urmărește reducerea timpului necesar aprobărilor.

Printre construcțiile care vor putea beneficia de această procedură se numără garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară și anexe cu o suprafață de până la 50 de metri pătrați. Regula se aplică doar în mediul rural și în afara zonelor metropolitane.

O locuință unifamilială destinată folosinței proprii, cu parter și o suprafață de până la 150 de metri pătrați, va putea fi realizată în mediul rural pe baza unor proiecte proprii întocmite de specialiști sau pe baza unor proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile locale.

Pentru aceste proiecte tip va fi realizat un catalog separat pe regiuni istorice, elaborat pe baza unor concursuri și finanțări realizate în colaborare cu Ministerul Dezvoltării și Ordinul Arhitecților.

Pentru litoralul românesc, Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor stabilește obligația elaborării, în maximum un an, a unei reglementări specifice zonei. Aprobarea acesteia ar urma să fie realizată într-un termen de cel mult cinci ani.

Proiectul de lege prevede și reducerea termenelor pentru aprobarea documentațiilor urbanistice. Planurile Urbanistice Generale (PUG) ar urma să fie avizate în 6-12 luni, față de perioada actuală de 3-5 ani. Planurile Urbanistice Zonale ar putea fi aprobate în aproximativ 7 luni și jumătate, iar Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) vor avea o procedură simplificată, cu termene de adoptare de una până la două săptămâni.

Studiile de fezabilitate necesare realizării construcțiilor vor putea fi întocmite într-un interval de 2-3 săptămâni, față de 3-6 luni în prezent, pe baza unor indicatori stabiliți de Ministerul Dezvoltării. Pe durata execuției lucrărilor va rămâne aplicabil proiectul tehnic, iar solicitanții autorizațiilor de construire vor achita o singură taxă pentru documentele necesare.

Noua legislație introduce și Registrul Național al Construcțiilor, precum și reguli noi pentru certificarea firmelor din domeniu. Scopul acestor măsuri este creșterea calității lucrărilor și stabilirea unor responsabilități mai clare pentru proiectanți și specialiștii implicați în procesul de avizare.

În cazul investițiilor publice, modificările urmăresc reducerea întârzierilor generate de procedurile actuale. Studiile de fezabilitate vor fi realizate mai rapid, pe baza unor indicatori de referință care vor contribui la scurtarea perioadei de pregătire a proiectelor.

Codul Urbanismului include și prevederi referitoare la aplicarea referendumului din București. Începând cu 1 noiembrie 2028, certificatele de urbanism și autorizațiile de construire din Capitală vor fi emise de Primăria Municipiului București, prin specialiștii transferați până atunci către instituție. Metodologia pentru reorganizarea aparatelor de specialitate urmează să fie aprobată până în luna iulie a anului viitor.