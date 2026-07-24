Autostrada Unirii A8 face un nou pas înainte. România și Republica Moldova lansează etapa de proiectare

Autostrada Unirii A8 face un nou pas înainte, după ce autoritățile din Republica Moldova și România au stabilit acțiunile necesare pentru lansarea etapei de proiectare a tronsonului aflat pe teritoriul moldovean. Deciziile au fost luate în cadrul unei ședințe comune dedicate implementării proiectului, considerat unul strategic pentru ambele state.

Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Vladimir Bolea, s-a întâlnit cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor și ai Companiei Naționale de Investiții Rutiere din România pentru a discuta pașii următori privind realizarea tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8, conform SafeNews.

În cadrul întâlnirii, una dintre primele măsuri adoptate a fost constituirea unui grup de proiect din partea Republicii Moldova. Acesta va avea rolul de a coordona implementarea contractului și colaborarea dintre toate instituțiile implicate în dezvoltarea investiției.

Autoritățile celor două state consideră că proiectul are o importanță strategică. Potrivit acestora, Autostrada Unirii A8 va contribui la dezvoltarea infrastructurii de transport și la consolidarea relațiilor economice dintre Republica Moldova și România.

Republica Moldova participă la proiect în calitate de partener și va fi responsabilă de proiectarea segmentului de autostradă aflat pe teritoriul său. De asemenea, autoritățile moldovene vor asigura obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, precum și executarea lucrărilor de construcție.

Contractul prevede realizarea unui tronson de 15,5 kilometri de autostradă pe teritoriul României. Tot în cadrul acestuia vor fi construite 14 poduri și pasaje, două tuneluri și două noduri rutiere.

În același timp, proiectul include și construirea primilor 5 kilometri ai Autostrăzii Unirii A8 pe teritoriul Republicii Moldova, marcând începutul dezvoltării infrastructurii rutiere de mare viteză peste Prut.

Valoarea totală a contractului este de 3,57 miliarde de lei, iar finanțarea este asigurată prin programul european Security Action for Europe (SAFE).

Autostrada Unirii A8 este considerată una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din regiune, urmând să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de autostrăzi și la dezvoltarea legăturilor de transport dintre cele ambele țări.