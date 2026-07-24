Industria ospitalității, lovită în plin de valul de scumpiri. Românii nu-și mai permit să meargă la restaurant. Vânzările au scăzut chiar și cu 50%

Creșterea prețurilor și presiunea tot mai mare asupra bugetelor familiilor îi determină pe tot mai mulți români să renunțe la ieșirile în oraș. Restaurantele din mai multe orașe ale țării raportează scăderi semnificative ale vânzărilor, unele ajungând chiar la 50% față de aceeași perioadă a anului trecut. În fața încasărilor tot mai mici, proprietarii spun că sunt nevoiți să ia în calcul disponibilizări sau chiar închiderea afacerilor.

Reprezentanții din industria ospitalității afirmă că oamenii fie nu mai merg la restaurant, fie își reduc considerabil cheltuielile atunci când aleg să ia masa în oraș. Pentru a atrage clienți, unele localuri au început să ofere porții mai mici și mai accesibile, bazate pe produse locale, însă spun că măsura nu este suficientă pentru a compensa scăderea cererii. În același timp, antreprenorii solicită modificări privind TVA și nivelul impozitelor.

Un fenomen observat tot mai des este împărțirea unei singure porții între două persoane. Potrivit managerilor și bucătarilor din restaurante, această practică apare în special în cazul pizzei, al porțiilor generoase și al preparatelor gătite, clienții încercând astfel să reducă valoarea notei de plată.

Situația este confirmată și de datele Institutului Național de Statistică (INS), care arată că gospodăriile din România continuă să aloce cea mai mare parte a veniturilor pentru cheltuieli esențiale, în timp ce sumele destinate recreerii sunt tot mai mici.

Nici în Brașov, unul dintre cele mai importante orașe turistice din țară, restaurantele nu sunt ferite de efectele scăderii consumului. Administratorii spun că numărul clienților este mai mic decât anul trecut și consideră că nivelul taxelor reprezintă unul dintre factorii care afectează activitatea localurilor.

Angajații din restaurante observă schimbări și în comportamentul consumatorilor. Mulți clienți aleg să împartă mâncarea, renunță la desert și încearcă să limiteze cât mai mult cheltuielile. În același timp, bacșișurile sunt mai mici, vânzările continuă să scadă, iar unele restaurante reduc numărul de angajați. Există și clienți care merg în localuri doar pentru băuturi sau comandă un singur preparat pe care îl împart între mai multe persoane.

La Iași, un restaurant deschis în urmă cu trei ani se confruntă cu o reducere drastică a comenzilor. Dacă până de curând înregistra între 20 și 30 de comenzi într-o zi obișnuită, în prezent numărul acestora s-a înjumătățit.

Mulți consumatori spun că au revenit la obiceiul de a găti și de a lua masa acasă. Unii consideră că porțiile din restaurante sunt prea mari și nu doresc să facă risipă, în timp ce alții preferă mesele în familie, în locul ieșirilor în oraș.

Și în Oradea, un restaurant cu specific japonez resimte efectele reducerii consumului. La ora prânzului, localul este aproape gol, iar pe terasă este ocupată o singură masă, unde clienții consumă doar sucuri și cafele. Managerul spune că luna iulie a început cu o scădere de aproape 50% a activității, motiv pentru care au fost inițiate disponibilizări.

Potrivit datelor oficiale, vânzările au înregistrat scăderi în majoritatea restaurantelor din România în ultimii doi ani, semn că dificultățile din sectorul ospitalității persistă pe fondul reducerii consumului.